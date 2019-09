De ”Ziua Curățeniei”, primarul Ploieștiului s-a declarat mulțumit de cum arată parcurile păzite. Au urmat comentariile...

Într-unul dintre cele mai neîngrijite orașe din țară, deși este unul dintre cele mai bogate, primarul Adrian Dobre a ieșit ”pe teren”, la final declarându-se mulțumit și dispunând ”câteva măsuri”.

Postarea primarului:

”De ziua curățeniei, am fost să verific parcurile, sursa de aer curat a orașului, iar unde am reușit să ajung astăzi, am găsit totul în ordine și am dispus câteva măsuri de modernizare. Remarc, încă o dată, că parcurile păzite arată mai bine și am cerut Poliției Locale să fie mai prezentă la Sala Sporturilor.

După eforturi susținute pentru îmbunătățirea situației salubrității, vă rog, ca împreună să păstrăm curățenia și să ne implicăm mai mult în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în orașul nostru.”

Imediat, ploieștenii au reacționat, comentând la postarea primarului (le rădăm întocmai):

”Care parc arată bine???? Unde ?? In Ploiesti??? Cred ca ați vizitat alt oraș. Totul este infect, mizerabil, vechi, rupt, etc. Locurile de joaca sunt un pericol ( cele care încă mai exista), aleile sunt peste tot distruse ( tot cele care încă mai exista), copaci mai rari și mai mici ( ca sa nu necesite îngrijire suplimentară, bănuiesc). Peste tot sunt gunoaie și nu este absolut nimic nou sau reparat. Bancile sunt rupte, gardurile stau sa cada și sunt ruginite sau cel mult făcute din sarma. Nici gardurile vii nu sunt puse la punct. Ce ați vizitat !?!?!? Va duc consilierii unde vor și va faceti ca nu vedeți? Întregul oraș este o mare groapa de gunoi, nimic nu mai merita o privire admirativa, clădiri in paragina, străzi pline de gropi și gunoaie, nici măcar marcaje nu sunt pe drumuri..... mergeți cu ochii închiși pe strada?!?!? Cum puteți spune ca e ceva “ok” in acest oraș?”

”Strada Praga, colt cu Alexandru Vlahuță, grămadă de gunoi. Str. George Barițiu, colt cu Alexandru Vlahuță, un autoturism pentru Remat, parcat pe trotuar de ani de zile. Lângă el, gunoi...”

”Bună ziua domnule primar, spre informarea dvs țin sa precizez ca în zona cartierului Pictor Rozenthal a existat cândva un parc, singurul bun de care beneficiau copiii din acea zona, iar, nu de mult timp, a fost desființat cu condiția ca va fi înlocuit. Eram curioasa, dar nu numai eu, ci și locuitorii acelui cartier, care nu beneficiază de drepturi ca și ceilalți locuitori ai acestei urbe, când va fi înlocuit?

Și am mai fi curioși și când vom beneficia și noi de condiții necesar impuse unui trai decent.”

”Domnule primar vă așteptăm la parcul de la Ofelia de pe Ghe . Mateescu aici chiar toate sunt in ordine.”

”Vă așteptăm și pe str.SIRET Și CIPRIAN PORUMBESCU unde spațiul verde domeniu public este îngrijit și amenajaț de... cetățenii din bl.14 și 15.”

”Va invităm si in Nord pe Aleea Crizantemelor sa vedeți parcurile...”

”Da, parcul in care sunt facute fotografiile inca mai arata bine. Dar, sincer, afirmatia ca "totul este in ordine" este amuzanta. Nu, nu este totul in ordine in parcurile din Ploiesti!”

”Va astept pe strada Splaiului. Cate un morman de gunoaie, la fiecare intersecție. Șobolanii s-au înmulțit vertiginos !! Oare de la prea multa curățenie?? Am fost la Sinaia,la festival. Duminica seara ,după încheiere,roiau cei de la curățenie ( omologii SGU PLOIESTI) . Faptul că nu sunteți lasat sa va faceti treaba,de cei din consiliu,nu este decât o scuza lamentabila. In locul dvs ,băteam cu pumnul in masa si găseam portița legale sa fie bine pentru cetățenii Ploiestiului .”

”Domnul primar cred ca nu stie pe ce lume este de spune atâtea aberatii! Probabil nu cunoaște bine orașul... il sfătuiesc să meargă pas la pas prin tot orașul si poate așa vede mai clar situația.”

”Ar fi ideal sa avem alegeri săptămânal.... Cu siguranță asa ii vom vedea pe aleși printre noi... Ca sa vadă, sa facă, sa dreagă, sa.. Sa.. Sa..... Aloooo suntem mulți, dar nu toți proști! ”

”Gunoaiele care zac de zile întregi pe străzile orașului, numiți dumneavoastră "am găsit totul în ordine"???! Rușine!!!!!”

”În parcul de la Dero,s-au desfiintat toboganele si leaganele . Este pustiu. La Parcul Mihai Viteazul ,sunt defecte majoritatea lucrurilor din spațiul de joacă. Toboganul este de asemenea un pericol pentru copii. In loc sa fie reparat ,s-au batut 2 scânduri, sa nu cada copii si gataaa..s-a rezolvat !! Unde este Poliția Locală?? Stiu ,la birouri,ca sunt mai mult sefi si secretare decat oameni in teren . Da,stiu, parcul nu s-a distrus singur,gunoaiele nu ajung singure in strada ,dar problema este ca nu are cine sa-i sancționeze pe cei care distrug si fac mizerie.”

... și comentariile au continuat, noi găsind doar unul apreciativ, asta în cazul în care nu a fost ironic: ”Bravoooo!”