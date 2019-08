Munți de deșeuri în Ploiești: „Gunoaiele se descompun în continuare pe stradă, așa cum se descompune toată urma de civilizație rămasă” - FOTO

În ciuda temperaturilor ridicate din timpul zilei, situația critică legată de colectarea deșeurilor menajere din Ploiești devine și mai gravă. În mai multe zone ale orașului, au apărut adevărați munți de gunoaie. Deșeurile au ajuns să fie o problemă inclusiv în zona unor instituții de învățământ.

În plin sezon de vară, ploieștenii reclamă zilnic prezența gunoaielor în mai multe zone ale orașului. În multe cazuri, oamenii se plâng că deșeurile nu au mai fost ridicate de săptămâni bune.

„Sistemul ecologic de containere pentru colectare selectivă cu ghene subterane, de pe strada Dealul cu Piatră din Ploiești. Este efectiv îngropat sub maldărele de gunoaie. Situație prezentă în aproape tot orașul. Pe strada .Unghiului, unde locuiesc, nu a mai fost ridicat gunoiul de 15 zile, deși este zona de case unde toți avem contracte directe cu cei de la Rosal, iar facturile sunt plătite la zi. Am mers în audienta la directorul Rosal, am făcut sesizare scrisă la Garda Naționala de Mediu, am sunat și anunțat situația în dispeceratul Rosal și al Primăriei de nenumărate ori. Toate demersurile au fost fără rezultat momentan. Gunoaiele se descompun în continuare pe stradă, așa cum se descompune toată urma de civilizație rămasă în Ploiești. Următorul pas va fi probabil sa ducem gunoiul toți de pe strada, în fața sediului Rosal”, s-a plâns unul dintre cei nevoiți să suporte gunoaiele deși facturile pentru ridicarea deșeurilor sunt plătite.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Acesta nu este însă singurul incident înregistrat la nivelul municipiului. Situații de acest fel au fost reclamate și în alte zone ale orașului.

„Platforma de gunoi de pe intrarea Grindului din apropierea școlii postliceale sanitare „Thoma Ionescu” este arhiplină. Riscăm să facem hepatită din cauza gunoaielor”, este părerea unui alt ploieștean.

Consiliul Local Ploiești a aprobat în luna iulie o hotărâre prin care primarul Adrian Dobre să solicite rezilierea contractului cu ooeratorul de salubritate în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor”. Întâlnirea are loc pe data de 5 august, la Palatul Administrativ din Ploiești.

Citește și: Scandal în Consiliul Local Ploiești. Aleșii au aprobat rezilierea contractului cu Rosal, însă votul final se ia vineri - VIDEO

Singura problemă este că decizia de reziliere a contractului de colectare deșeuri menajere se poate realiza numai cu votul celorlalte administrații locale incluse în ADI Deșeuri.

Citește și: VIDEO-O nouă amânare în cazul rezilierii contractului cu Rosal. Ședință nestatutară

Este vorba de alte 35 de primării din județ, iar problemele legate de colectarea deșeurilor, din câte se pare, au apărut numai la Ploiești.

Comentează cu profilul tău de Facebook