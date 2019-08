Mihai Apostolache lansează programul "Vreau sa fiu primar!"

Ca urmare a succesului Programului "Pregatit pentru a realiza ceva maret!", program gratuit de pregatire la care au participat 270 de prahoveni, initiatorul acestui program, Conferentiar universitar doctor Mihai Cristian Apostolache, lanseaza, incepand cu data de 12 august 2019, un nou program intitulat "Vreau sa fiu primar!".

Programul este gratuit si se adreseaza prahovenilor care doresc sa candideze la alegerile locale din anul 2020 pentru functia de primar sau pentru functia de consilier local.

Daca doriti sa participati la Programul "Vreau sa fiu primar!" trebuie sa trimiteti un mesaj privat pe pagina de Facebook cu numele, prenumele, localitatea, numarul de telefon si cuvantul PRIMAR.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

In cadrul Programului veti discuta individual cu coordonatorul acestuia despre statutul primarului si al consilierului local, despre relatia primar-consiliu local, despre principiul cooperarii loiale primar-consiliu local pentru satisfacerea intereselor comunitatii, principiu care conferentiarul universitar doctor Mihai Cristian Apostolache doreste sa fie cuprins in textul constitutional si dezvoltat in legislatia secundara, despre Codul Administrativ si legislatia electorala.

Programul se desfasoara la sediul Asociatiei Prahova in Actiune din Ploiesti, str. Democratiei, nr. 56, bloc H5, parter. Datele si orele de intalnire se stabilesc de comun acord participant-coordonator program.

Comentează cu profilul tău de Facebook