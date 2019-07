Zeci de primării din Prahova au nevoie urgentă de bani pentru cheltuieli de funcționare

Cele mai mari probleme, când vine vorba de cheltuielile de funcționare, au apărut la Ploiești, însă situația este critică și atunci când vine vorba despre administrațiile locale din teritoriu, care s-au trezit că trebuie să suporte cheltuielile pentru reparațiile curente în cazul pagubelor produse de inundațiile din lunile iunie - mai.

După ce s-a confruntat cu imposibilitatea de plată a facturilor pentru energia furnizată pentru iluminatul public, situație rezolvată, provizoriu, prin rectificare de buget, Ploieștiul are în continuare nevoie de finanțare de la bugetul de stat, în contextul în care, de la începutul anului, în sarcina municipalității a intrat și plata însoțitorilor persoanelor cu handicap.

Recent, primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a susținut că bugetul municipiului Ploiești a fost influențat negativ pe două paliere.

Pe de o parte a fost efortul financiar pentru acoperirea majorărilor salariale pentru funcționarii publici, suma alocată suplimentar fiind de 25 de milioane de lei, iar pe de altă parte a fost vorba de faptul că de la bugetul de stat nu au fost repartizate diferențele de impozit pe venit promise de Ministerul Finanțelor.

„În loc de 60% am primit 41,75% din impozitul pe venit, ceea ce înseamnă între 15 milioane de lei - 20 de milioane de lei mai puțin. Haideți să adunăm la 25 de milioane de lei iresponsabil votate de către majoritatea PSD - ALDE, pentru majorările salariale, încă 15 milioane de lei - 20 de milioane de lei și să vedem dacă cu 45 de milioane de lei duceam la bun sfârșit serviciile de utilitate publică”, a explicat Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești.

Jale în teritoriu

Probleme legate de finanțare sunt și în teritoriu când vine vorba despre mai multe primării unde s-au înregistrat probleme din cauza ploilor torențiale, asta în condițiile în care.autoritățile locale au așteptat ca finanțarea să fie asigurată de la bugetul de stat.

Una dintre localitățile care se confruntă cu imposibilitatea de a asigura finanțarea pentru lucrările care se impun în urma calamităților este Lapoș. Ploile torențiale din lunile mai - iunie au făcut ravagii. Mai multe podețe au fost luate de ape și mai multe drumuri au devenit impracticabile.

„Noi am transmis o adresă către Consiliul Județean cu sumele necesare până la sfârșitul anului, când vine vorba de cheltuielile de funcționare. Există un necesar de 127.000 de lei pentru cheltuieli salariale, dar și de 490.000 de lei pentru lucrări care se impun a fi efectuate ca urmare a situațiilor create de fenomenele meteorologice extreme. Este vorba despre balastarea a 5 km de străzi afectate, care au devenit impracticabile, precum și de reparații la podețul Gârla Rece, podețul din punctul Chiriac, podețul metalic peste pârâul Niscov, dar și pentru acoperișul de la Căminul Cultural distrus de precipitații”, a precizat Dumitru Constantin Țîrlea, primarul comunei Lapoș, care susține că oamenii din localitate au transmis deja o serie de sesizări nu doar la primărie, ci și la Prefectură, cu privire la problemele din localitate.

„Guvernul ne-a transmis o adresă prin care ne cere să facem proiecte pentru obiectivele afectate de inundații. Dar până facem noi acele documentații ce vom face? Închidem comuna și ne mutăm? oamenii, pe bună dreptate, spun că nu mai au cum circula pe drumurile afectate de calamități”, a susținut Țîrlea.

Cazul de la Lapoș nu este o situație izolată. Lista primăriilor care solicită sume pentru lucrări de reparații ca urmare a calamităților provocate de precipitațiile abundente din acest an este însă mult mai mare.

Primăria Salcia are însă nevoie de cel puțin 200.000 de lei pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, dar și pentru asigurarea necesarului de lemne pentru școală.

„Noi am făcut calculele la începutul anului, însă nu am putut estima numărul beneficiarilor de asistență. Am avut șapte persoane cu handicap, iar acum avem 15, iar din acest an cheltuielile sunt suportate din bugetul local”, a explicat Dan Boștină, primarul comunei Salcia.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurări, duminică, la Ploiești, că la rectificarea bugetului de la finele lunii iulie, va fi asigurată finanțare și pentru primăriile aflate în imposibilitate de a acoperi cheltuielile de funcționare până la finele anului.

