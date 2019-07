Primăria Ploiești ignoră măsurile pentru prevenirea pestei porcine africane

Ploieștiul figurează în zona de supraveghere după apariția primului focar de pestă porcină africană la Târgșoru Vechi. În ciuda faptului că municipalitatea are o armată de funcționari nici până la această oră nu au fost transmise către DSVSA Prahova datele cu privire la recensământul porcilor din gospodării și nici nu au fost prevăzute în buget sumele necesare pentru achiziționarea de materiale dezinfectante care să fie oferite populației.

După apariția, în data de 9 iulie, a primului focar de pestă porcină africană, în satul Poienarii Rali, din comuna Poienarii Burchii, virusul s-a extins cu repeziciune în zona de sud a județului, iar boala a fost confirmată și pe un fond de vânătoare din Gornet.

Pe lista autorităților locale care au obligația de a preveni extinderea bolii figurează și Primăria Ploiești. Din păcate, chiar dacă municipiul se află în zona de supraveghere, după apariția primului focar de pestă porcină africană la Târgșoru Vechi, administrația locală nu a luat nicio măsură impusă prin planul de măsuri stabilit de DSVSA Prahova.

„Noi am transmis Primăriei Ploiești tabelele pentru efectuarea recensământului porcilor încă de la apariția primului focar de pestă porcină africană de la Târgșoru Vechi, dar nici până la această dată nu am primit niciun rezultat. Separat, municipalitatea trebuia să sigure fonduri în buget pentru materialele dezinfectante. Faptul că Primăria Ploiești are încheiat contract cu o firmă pentru dezinfecție, deratizare și dezinsecție, nu are legătură cu planul de măsuri, care se efectuează separat, existând stipulate măsuri de prevenire a extinderii bolii”, a susținut Mihai Terecoasă, directorul DSVSA Prahova.

Trebuie precizat faptul că primarii din Prahova, care au ca personal numai 17 - 20 de persoane, au reușit să se mobilizeze și să transmită în timp util datele cu privire la recensământul porcilor din gospodării, în timp ce la Ploiești nu a fost luată nicio măsură.

