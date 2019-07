Bună ziua, Primăria Ploiești! Scoateți un pix și o coală de hârtie și notați cum se face la Sibiu

Din nou, salutări de la Sibiu! Ce credeți? Dacă cei din administrația publică ploieșteană privesc astfel de imagini, ce simt?

Cum de alții pot și noi nu? O întrebare retorică (urâm întrebările retorice!) revine obsesiv în mințile noastre, de câte ori ieșim din Ploiești.

Am tot ”bătut” țara în ultimii ani, în special prin Ardeal. L-am văzut cum se transformă, cum se îndreaptă cu pași rapizi către civilizație. Și la ei era mizerie în anii 90, drumurile erau praf, serviciile publice erau la fel de proaste. Doar că, s-au gândit de două ori când au pus ștampila, pentru că și-au dorit mai mult, pentru că au înțeles că nu poți la infinit să alegi prost, să pui ștampila pe comuniști revopsiți sau pe incompetenți răsăriți din ce mai aveau partidele prin curte.

Tot români sunt și ei, au aceeași legislație, au avut și au acces la aceleași fonduri europene. Ba chiar, cei mai mulți dintre ei nu au avut orașe atât de bogate, cu atât de mulți agenți economici, care să contribuie la bugetul local. În schimb, au avut edili cu chef de treabă, oameni care și-au dat interesul.

La Sibiu, spre exemplu, nu o să vedeți mormane de gunoaie pe străzi sau la platformele de colectare. Rețelarii nu sparg după cum le tună și nu asfaltează în bătaie de joc. Am fost în urmă cu 2-3 luni, în perioada Festivalului de Jazz. Zilele acestea, colegii noștri au revenit în acele locuri, iar acum ne trimit imagini, ca să ne scoată din sărite, încă o dată, a câta oară...

Așa arată o parcare din Sibiu, exact așa cum o vedeți în galeria foto de la final. Este curată, impecabilă, este supravegheată video, este marcată, este semnalizată din toate direcțiile, are locuri pentru persoane cu handicap, are stație de încărcare pentru autovehiculele electrice. Ooo, dar oamenii aceștia vor să prindă civilizația din urmă! Am fost ironic, pentru că deja au prins-o. Sunt mai relaxați, mai zâmbitori. Și știți de ce? Pentru că nu le miroase pestilențial pe străzi, pentru că nu-și rup mașinile prin gropi, pentru că nu au motive să înjure primăria și consiliul local. De ce ar face-o, dacă se simt bine în orașul în care își plătesc taxe și impozite? Acești oameni primesc ceva pentru contribuțiile lor! Noi primim justificări, explicații alambicate, inutile și umilință.

Vă muțumim, deși ne doare!

