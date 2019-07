N-am văzut nici în Deltă țânțari, cum am văzut în Cimitirul Mihai Bravu

La solicitarea mai multor ploieșteni, am demarat seria de transmisiuni live din zonele cu probleme ale orașului. Pe rând, promitem să ajungem în toate locurile în care ne solicitați, cu speranța ca edilii să vadă în direct ceea ce susțin că sunt doar fabulații de presă, de dragul audienței.

Prima vizită a fost în locul unde ”dispar întristarea și suspinul”... la cimitir. Bine, dispar doar dacă mergi acolo ca să rămâi. Dacă nu intenționezi, atunci întâmpini alte probleme. Motivul vizitei: din cauza felului în care arată, ploieștenii consideră asta lipsă de respect față de contribuabili.

Am fi putut merge în oricare alt cimitir ploieștean, aspectul de junglă putând fi întâlnit aproape peste tot. Spunem aproape, pentru că inițial am trecut prin Viișoara. Comparativ cu imaginile publicate în lunile trecute, de data aceasta părea mul mai îngrijit. S-a micșorat muntele de gunoi de la poartă, aleile erau curate. Ne-am îndreptat apoi spre Mihai Bravu.

Din păcate și ploile din ultima vreme au favorizat dezvoltarea vegetației. Oamenilor le pasă mai puțin de scuze și explicații, și tot ceea ce doresc este răzbată până la mormintele unde doresc să aprindă o lumânare.

Nu am reușit să vă arătam prea multe, din cauza milioanelor de țânțari, cum nu am văzut nici în Delta Dunării. În orice caz, nu putem emite pretenții de dezinsecție, atât timp cân în orașul Ploiești nu suntem capabili să facem dezinsecție... Ca recomandare, mergeți la cimitir doar dacă aveți sânge în plus.

