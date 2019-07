SCANDALUL GUNOAIELOR - Directorul RASP, Raul Petrescu, îi dă replica primarului Adrian Dobre: ”Primarul a interzis ridicarea gunoaielor necontrolate de pe străzi”

În urmă cu o zi, primarul Dobre ”mătura” cu directorul RASP, acuzându-l de incompetență. Scenele au fost filmate și publicate AICI.

În replică, Raul Petrescu a postat pe pagina personală de facebook o explicație cel puțin interesantă, în care îl acuză pe primarul Ploieștiului, susținând că acesta este cel care se află la originea crizei serviciului public de salubritate.

Raul Petrescu: ”DIN CAUZA CUI SUFERA SALUBRITATEA DIN PLOIESTI ?!

adrian dobre – garantul regresului

Am continuat, in aceasta seara, actiunea de verificare si monitorizare a platformelor gospodaresti din municipiul Ploiesti, o componenta importanta a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ca urmare a acuzelor, totalmente nefondate, ale primarului orasului, depasit de ostilitati si axat pe atacuri denigratoare la adresa tuturor salariatilor Primariei Ploiesti (astazi fiind eu cel caruia i-am picat victima, insa imi rezerv dreptul de a-l actiona in instanta pentru calomnie si insulta), ma vad nevoit sa fac urmatorele remarci cu privire la atributiile si obligatiile RASP referitoare la problematica salubritatii.

Astfel, totalitatea deseurilor necontrolate, care se regasesc pretutindeni in orasul Ploiesti, pot fi ridicate, conform contractului ( ca tot ma acuza acest “onorabil” primar ca nu cunosc contractul), doar prin emiterea comenzii de catre inspectorii de specialitate ai biroului salubritate din cadrul RASP. Din nefericire, insa, primarul muncipiului Ploiesti a interzis inspectorilor de specialitate ai biroului salubritate, din cadrul RASP, sa mai ridice deseurile necontrolate de pe strazile municipale, afirmand ca se va ocupa el, alaturi de consilierii sai. Rezultatul il vedem cu totii! Asadar, dragi cetateni, daca doriti ca aceste deseuri abandonate stradale sa fie colectate, incercati sa sensibilizati primarul! Altminteri, ne vom ingropa sub gunoaie!!!

Referitor la cuantumul bugetului salubritatii, a carui dezvaluire in presa locala, a generat acea adresare golaneasca a onor primarului orasului catre mine : ” Ba, du-te si studiaza dreacu contractul ala”, precizez ca acesta este la nivelul anului 2006 in privinta curateniei cailor publice si a deszapezirii, la dorinta expresa a domnului adrian dobre! Dintr- un moft personal, Ploiestiul se intoarce in timp! Doar cu 13 ani, ce-i drept! Peste 80% din strazile din Ploiesti sunt maturate saptamanal, iar cosurile stradale aferente acestor strazi in mod analog, o singura data pe saptamana, conform acelorasi dorinte ale “ stimabilului “ primar, incalcand flagrant normele de mediu si de sanatate publica ale ploiestenilor! Prin comparatie, in alte orase, aceste strazi sunt maturate de doua ori pe zi, iar cosurile stradale in mod similar.

adrian dobre – garantul regresului! In aceasta seara, alaturi de reprezentantii Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara si ai operatorului de salubritate, am verificat toate platformele gospodaresti din cartierele Malu Rosu’’, Enachita Vacarescu, Nord, acestea fiind ridicate de catre operator conform contractului, maine urmand a verifica si celelate zone din Ploiesti, iar acolo unde graficul nu se va respecta, vor fi administrate contraventii, singura parghie coercitiva detinuta de RASP in privinta reglementarii comportamentului operatorului de salubritate.

Ce am constatat este faptul ca, numarul platformelor gospodaresti dateaza din 1990, desi necesarul acestora este dublu! Desi am atras atentia primarului, in repetate randuri, acesta a nesocotit aceasta propunere. Atasez , finalmente, cateva imagini suprinse, in aceasta seara, la cele mai importante platforme gospodaresti din cartierele mai sus mentionate. Si, mentiunea ca, numai in ultimele saptamani, au fost administrate zeci de contraventii operatorului ( atunci cand nu a fost respectat contractul), procesele verbale ale acestora putand fi puse oricand la dispozitia cetatenilor care doresc sa le vada!! Totodata, am informat, despre neregulile constatate, de fiecare data, Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara Prahova, atunci cand reprezentantii acestora nu ne-au insotit pe teren, conform aceluiasi contract dintre Primaria Ploiesti si operatorul de salubritate!!!”

Este de așteptat acum replica primarului Adrian Dobre, deși ploieștenii sunt sătui de replici, la fel cum sunt sătui de gunoi neridicat la timp. Directorul RASP a postat și câteva imagini lângă o platformă de unde s-a ridicat gunoiul, însă cei care au comentat la postarea sa i-au taxat imediat pe cei din administrația publică ploieșteană:

„Sa intelegem ca inspectorii dv ridicau deseurile si acum de invidie Dobre vrea sa le ridice doar el?? Bine intelege... emiterea comenzii. Dar pentru neridicarea de la platformele ce sunt in contractele diverselor Asociatii de proprietari cine emite comenzile??? Am gasit problema: nu are cine sa dea comanda!!”

”Ne pare extraordinar de bine domnule Petrescu ca dupa luni de scandal pe tema gunoiul în sfârșit ati decis sa interveniti si dumneavoastră. Ce ne pare rau este faptul ca va purtati ca niste femei... Trio Dobre-Toader - Petrescu... Va luati de par unul pe celalalt... Este asa de greu ca in anul 2019 sa existe o comunicare între oamenii in funcții sus puse? Nu va înțelegi, nu sunteți in stare... Plecați fratilor acasă... Ne-am saturat de circul vostru ieftin.”

Comentează cu profilul tău de Facebook