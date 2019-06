Nici salubrizarea nu e în regulă la Ploiești, dar și oamenii sunt pe măsură

Pe fiecare stradă din Ploiești, la 2-3 stâlpi sau arbori găsim ceea ce se vede în imaginile care însoțesc acest text.

A devenit ”o modă” să îți lași gunoiul în drum. Faptul că platformele de colectare sunt mai mereu pline, asta nu e o scuză. Am putea să aruncăm sacii acolo, chit că facem un munte de gunoi, însă nu le-am da ocazia autorităților și operatorului să ne bată obrazul, pentru cât de lipsiți de bun simț suntem.

Cum să facem să ne civilizăm? Cu vorba bună nu se poate. Din experiența personală am încercat cu câțiva vecini. Am întors camerele de la case catre stâlpi și i-am filmat. În primă fază am printat un text, cu rugămintea să nu își mai lase sacii la baza stâlpilor de iluminat public. Le-au rupt. Apoi, am printat imaginile cu ei, în timp ce dădeau problele de nesimțire. Același rezultat...

I-am urmărit pe angajații de la salubritate. Uneori luau sacii, alteori nu, însă atunci când îi luau minunea dura cel mult până seara, când apăreau alți saci. Probabil caă și prin casele lor este la fel. Ne interesează mai puțin, dar ceea ce deranjează cel mai tare este că au transformat spațiul public într-o imensă ghenă de gunoi.

Așadar, cu vorba bună nu se poate. Rămâne doar soluția amenzilor, relativ ușor de aplicat, în cazul în care Poliția Locală Ploiești ar fi prezentă permanent pe străzi. Cum facem, domn' primar, că doar îi păstoriți?

