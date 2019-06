Mijloacele de transport de la CSM Ploiești au ajuns, iar, sub sechestru. Clubul Sportiv nu mai are bani nici pentru plata antrenorilor și sportivilor

Clubul Sportiv Municipal Ploiești se confruntă cu o nouă situație de criză. Mijloacele de transport ale instituției, inclusiv microbuzele pentru transportul sportivilor, au ajuns, iar, sub sechestru. Mai mult, CSM Ploiești nu mai are bani pentru plata antrenorilor și sportivilor. Fondurile au fost suficiente numai până la finele lunii iunie.

Tot mai multe instituții din subordinea Consiliului Local Ploiești au epuizat sumele prevăzute în bugetul pe 2019, când vine vorba de funcționare. Situația se regăsește și la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, care se confruntă, pentru a doua oară de la începutul anului, cu o situație destul de gravă din punct de vedere financiar.

La începutul lunii martie, CSM Ploiești a avut pus sechestru pe mijloacele de transport ca urmare a unei executări silite.

Situația se repetă iar, pentru că pe adresa Clubului Sportiv Municipal Ploiești a sosit o nouă executare silită. Suma de plată este de data aceasta de 1,1 milioane de lei, bani aferenți pentru indemnizațiilor sportivilor și antrenorilor din 2016 - 2017.

La acea dată, din cauza unei confuzii legislative mai mulți antrenori și sportivi de la CSM Ploiești nu au fost plătiți, iar acum, în baza sentințelor definitive și irevocabile se solicită sumele restante.

„În luna mai, printr-un efort al Consiliului Local Ploiești am reușit să plătim prima executare silită și să scoatem de sub sechestru mijloacele de transport. Din păcate, ne confruntăm, pentru a doua oară, cu o situație similară, având în vedere că avem o nouă executare silită/ De data aceasta, toate mijloacele de transport ale instituției sunt sub sechestru. Este vorba despre cele două microbuze, dar și despre autoturismele aflate în dotarea clubului”, a precizat Cristian Nica, directorul CSM Ploiești.

Dar aceasta nu este singura problemă. Pentru că bugetul aprobat în luna mai a fost insuficient. CSM Ploiești a încheiat contracte cu antrenorii și sportivii numai pentru lunile mai și iunie, când au existat fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor. Contractele ar urma să fie prelungite numai dacă, prin rectificare de buget vor fi prevăzute sumele necesare.

„Prin bugetul aprobat la CSM s-a asigurat plata până la finele anului numai pentru personalul administrativ. Având în vedere că fondurile nu au fost suficiente am încheiat contracte cu antrenorii și cu sportivii numai pentru lunile mai și iunie. Contractele vor fi prelungite numai dacă va exista o rectificare de buget pentru suplimentarea sumelor”, a explicat Cristian Nica, directorul CSM Ploiești.

În plus, tot prin rectificare de buget ar fi necesară suplimentarea sumelor pentru funcționare. Anul trecut, necesarul a fost de aproximativ 600.000 - 700.000 de lei/lună.

