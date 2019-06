O asociație de proprietari din Ploiești refuză să mai onoreze obligațiile din contractul cu Rosal, pe bază de ”neonorare reciprocă”

Sătui să tot aștepte ridicarea gunoiului, ploieștenii dintr-o asociație de proprietari au hotărât să notifice atât operatorul Rosal cât și autoritățile din sfera municipalității, care au atribuții în acest domeniu, cerând rezilierea contractului.

Problemele cu gunoiul menajer și cele legate de curățarea domeniului public i-au determinat pe oameni să recurgă la acest gest. Din păcate nu prea au alte variante, întrucât prin câștigarea licitației Rosalul deține monopulul acestui serviciu public.

Iată cum au hotărât oamenii să protesteze, oferindu-le și celorlalți ploieșteni modelul:

”Atunci cand una dintre partile unui contract bilateral nu isi executa obligatiile, cealalta parte poate sa refuze sa le execute si ea, sau sa ceara desfiintarea contractului! Avand in vedere faptul ca Rosal Grup S.A. nu isi mai executa de foarte mult timp obligatia de a colecta corespunzator gunoiul menajer, astazi Asociatia din care fac parte a notificat rezilierea contractului, comunicand aceasta reziliere si catre Primaria Municipiului Ploiesti si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Prahova.

Pentru ca lucrurile sa intre in normalitate este evidenta nevoia de inlocuire a acestui operator, si deschidere a pietei catre mai multi operatori, deoarece serviciul de salubritate nu are de ce sa devina un monopol. Daca fiecare Asociatie ar putea sa aleaga intre 2 sau 3 operatori, ar exista o concurenta atat a pretului, dar si a calitatii serviciului, si nu am mai ajunge in postura de a nu putea sa circulam din cauza dealurilor de gunoi adunate pe langa ghenele mizere!

Pentru cine este interesat, adaug la aceasta postare un model de notificare de reziliere. Si o filmare, sa vada si cei interesati in ce hal poate sa arate o ghena din mijlocul orasului Ploiesti!

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. .....

Ploiesti, Str. ……….., Nr. ….., bl. ………, Jud. Prahova

Catre: Rosal Grup S.A.

In atentia: Primaria Municipiului Ploiesti, A.D.I. Prahova

DOMNULE ADMINISTRATOR,

Subscrisa ASOC. DE PROPRIETARI a BLOCULUI .........., cu sediul in Ploiesti, Str. ............, nr. ...., Bl. ........, Jud. Prahova, CIF ..........., prin presedinte ...................,

In calitate de parte contractanta (utilizator) al Contractului de prestare a serviciului de salubrizare KPHA .............../1.01.2017, avand cod client ............,

NOTIFICAM

Rosal Grup S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Labirint, nr. 84, Camera 1, Sector 3, prin Sucursala Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 33S1, jud. Prahova,

SI VA ADUCEM LA CUNOSTINTA URMATOARELE

Avand in vedere ca in ultima saptamana rampa de gunoi ............., situata in cvartalul blocurilor din strada ............, ...................... si .........................., a ramas un veritabil depozit de gunoi, societatea Rosal SRL refuzand sa dea curs apelurilor telefonice pentru ridicarea gunoiului,

Avand in vedere numeroasele notificari anterioare, prin care a fost invocata neindeplinirea obligatiilor de colectare a deseurilor menajere, asumata prin contractul dintre aceasta Asociatie si Rosal Grup S.A.,

Asociatia de proprietari invoca rezilierea Contractului de prestare a serviciului de salubrizare KPHA ............................/1.01.2017, si inceteaza executarea obligatiilor de plata aferente acestuia, incepand cu luna Mai 2019.

Prezenta reziliere va fi notificata Primariei Municipiului Ploiesti, pentru inlocuirea operatorului de salubritate.

Asociatia de Proprietari Bl. ....

PRESEDINTE,....

(sursa Cosmin Grădinaru)

În ultimă instanță, problema fiind un cu caracter general la nivelul întregului oraș Ploiești, rezolvarea trebuie să vină de la Primărie. Deși s-a tot promis o soluție, iar problemele sunt aceleași de mai bine de doi ani, municipalitatea se rezumă doar la vorbe și mai puțin la fapte.

Față de această situație, solicităm public exprimarea punctelor de vedere atât din partea operatorului Rosal, cât și din partea Primăriei Ploiești, urmând ca acestea să fie publicate integral, în cazul în care vor fi exprimate.