Pericol pe Bulevardul Republicii, în zona Caraiman, din cauza gropii imense apărute în carosabil

Apărută în carosabil de câteva zile, groapa de pe Bulevardul Republicii, din Ploiești, continuă să se extindă, aceasta avansând în subteran și sub banda a II-a, fapt care poate conduce, în cazul în care nu se intervine urgent, chiar la sistarea circulației pe tronsonul zona Caraiman - Nord.

Primele probleme legate de carosabilul din zonă au apărut în luna februarie, când o avarie puternică la magistrala de apă a scos la lumină și faptul că în zonă apa a spălat un volum mai mare din terasament.

Recent, însă, în apropiere de locul în care s-a intervenit în luna februarie a apărut o groapă imensă în carosabil, chiar între banda 1 și banda 2 pe sensul zona Caraiman - Nord.

Imediat după apariția gropii, în zonă s-a instituit o restricție de circulație pe banda 1, însă din păcate, soluția se pare că nu a fost suficientă.

În fiecare zi care trece, din cauza infiltrațiilor cel mai probabil, groapa se adâncește. Așa că, acum, groapa continuă sub carosabil și sub banda 2, existând riscul ca, la un moment dat, sub greutatea mașinilor, asfaltul să se prăbușească.

Cum zona a fost modernizată cu fonduri europene, în momentul în care s-a realizat reabilitarea liniilor de tramvai, municipalitatea a notificat constructorul, dar va solicita sprijinul și SC Apa Nova pentru a se vedea exact cât de adâncă este groapa.

Lucrările de modernizare a liniilor de tramvai, conform contractului, sunt în garanție timp de 5 ani, iar până acum au trecut mai bine de trei ani de la inaugurare.