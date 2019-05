Primăria Rîfov dă clasă Ploieștiului. Elevii cu medii generale de peste 8,50 primesc burse de merit

Situată la nici 15 kilometri de Ploiești, localitatea Rîfov poate să fie dată drept exemplu, când vine vorba de găsirea unei soluții pentru acordarea de burse de merit elevilor cu rezultate bune la învățătură. În timp ce la Ploiești numai copiii cu media generală 10 primesc un stimulent financiar, la Rîfov, banii se acordă tuturor copiilor care au medii generale cuprinse între 8,50 și 10, așa cum prevede legislația în vigoare.

Bursele de merit se acordă pentru elevii care au obținut medii generale de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional. Cel puțin așa prevede legislația în vigoare.

Primăria Râfov și Consiliul Local au reușit să respecte prevederea locală. În 2019, în bugetul local au fost prevăzute sumele necesare pentru acordarea de burse elevilor care obțin rezultate bune la învățătură.

„Anul acesta, elevii de gimnaziu care au medii generale cuprinse între 8,50 și 10/semestru, vor primi burse de merit. Sumele acordate vor fi cuprinse între 80 - 300 de lei/elev, în funcție de rezultatele obținute la școală. Pentru că anul trecut a avut loc centenarul am dorit să marcăm acest lucru și printr-o astfel de inițiativă. După ce anul trecut am inaugurat un parc cu numele Mihai Viteazul, anul acesta am prevăzut în buget sumele necesare pentru acordarea de burse de merit pentru elevi. Vom acorda bursa Mihai Viteazul fiecărui elev care obține rezultate bune la învățătură”, a explicat Paul Costin Cazanciuc, primarul comunei Rîfov.

În plus, tot la Rîfov, copiii care au rezultate deosebite la olimpiade și la concursurile naționale sunt recompensați prin acordarea de diverse premii.

La Ploiești însă, nici Primăria Ploiești, dar nici Consiliul Local nu au putut găsi surse de finanțare astfel încât să fie respectată legislația în vigoare. Prin urmare, numai copiii cu media generală 10 primesc bursele de merit.

Discuția legată de bursele de merit pentru elevi este mai veche. Ordinul ministrului Educației prin care era prevăzută acordarea de burse de merit elevilor care au media generală cuprinsă între 8,50 și 10 a fost aprobat în 2017, dată la care autoritățile din Ploiești au susținut că nu au suficienți bani pentru acordarea acestor sume elevilor care au rezultate bune la învățătură. Prin urmare, la Ploiești numai copiii cu note de 10 primesc burse de merit.

Culmea este că, anual, același Consiliu Local de la Ploiești a găsit sursele de finanțare pentru majorarea salariilor funcționarilor publici din administrație.

