Consiliul Județean a aprobat prelungirea contractului pentru furnizarea căldurii în Ploiești, dar nu și prețul. Mesajul lui Toader pentru Dobre - VIDEO

Aleșii județeni au aprobat, în ședință de îndată, delegarea serviciului de termoficare pentru încă trei ani și 14 zile către actualul operator. În timpul ședinței, președintele Consiliului Județean Prahova a avut un mesaj și pentru primarul Adrian Dobre, strict legat cu privire la prețul care ar urma să fie suportat de populație începând din lunile iulie - august.

Ședința Consiliului Județean Prahova a avut pe ordinea de zi un singur punct, respectiv prelungirea delegării sistemului de termoficare pe următorii 3 ani și 14 zile, iar surprinzătoare a fost absența masivă a consilierilor liberali.

Cu toate acestea, cu 22 de voturi pentru a fost aprobat ca viitorul contract pentru termoficare să aibă valabilitatea începând cu data de 01 mai 2019 până la data de 15 mai 2022.

Pe tema proiectului, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a ținut să facă o serie de precizări, cu atât mai mult cu cât, ieri, la Consiliul Local Ploiești, a fost o întreagă dezbatere pe această temă.

„În cadrul ședinței Consiliului Local Ploiești s-au făcut câteva afirmații și aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că, da, am participat alături de domnul primar Dobre la mai multe runde de întâlniri cu operatorul SC Veolia. Nu am negociat tariful. Acesta este atributul domnului primar, nu este atributul meu. Am participat la acele discuții și știu foarte bine ceea ce s-a discutat”, a susținut Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, care a susținut că primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a uitat să menționeze faptul că operatorul de termoficare a prezentat cu totul alte calcule.

„Ceea ce s-a discutat acolo a fost că tariful va fi de 237 +TVA pentru o perioadă de câteva luni de zile. Această perioadă se va încheia în momentul în care ANRE va aproba noua formulă de calcul a tarifului. Estimarea oferită de către operatul SC Veolia pentru acest tarif de 237 de lei este, undeva, 1.07 - 1.08”, a susținut Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, care a precizat că după această dată la tarif se va adăuga datoria Primăriei Ploiești către operator, din perioada 2016 - 2018, datorie în cuantum de 40 de milioane de lei.

Președintele Consiliului Județean Prahova a reafirmat faptul că va sprijini Primăria Ploiești, cu 10 - 12 milioane de lei, pentru asigurarea subvenției, dar a atras atenția că dacă tariful va fi din nou majorat cu siguranță municipalitatea nu va avea posibilitatea să ofere subvenție la căldură.

În timpul ședinței, președintele CJ Prahova a propus și un amendament, în sensul că la negocierile referitoare la condițiile de prelungire a contractului să fie prezent din partea Consiliului Județean nu doar el, ci și consilierul județean Eugen Ionică.

Rezultatul negocierii și prelungirea vor fi prevăzute într-un act adițional care ar urma să fie aprobat, printr-o nouă hotărâre a Consiliului Județean Prahova, până la data de 25 aprilie 2019.