Ploiești, orașul fără WC-uri publice. 10 toalete au fost amplasate în mai multe zone, dar stau închise

Subiectul legat de construirea celor 10 toalete publice a fost abordat de municipalitatea ploieșteană în 2013, Delta ACM este declarată câștigătoare a contractului de delegarea serviciul de reparare și întreținere străzi, dar și de realizare parcări și de lucrări de artă în municipiu. Scopul contractului de la acea dată viza nu doar modernizarea tramei stradale din Ploiești și montarea de mobilier urban. Contractul a prevăzut și construirea și exploatarea de grupuri sanitare.

Trei ani mai târziu, municipalitatea ploieșteană a început să elibereze autorizații de construire pentru toaletele publice, procedură încheiată de abia în 2017, dată la care încep să fie semnate și procesele verbale pentru cele 10 toalete publice. Respectivele construcții au început să fie amplasate în mai multe zone ale Ploieștiului, zone considerate aglomerate, însă, spre surprinderea trecătorilor acestea au rămas închise. Motivul? Toaletele pubșlice trebuie să fie predate, prin hotărâre de Consiliu Local, în concesiunea SGU Ploiești.

„Proiectul de hotărâre a fost elaborat pentru ședința extraordinară a Consiliul Local Ploiești din data de 7 februarie, însă ședința nu a avut cvorum și, prin urmare, nu a mai avut loc. Proiectul va fi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din această lună”, a precizat Amadeo Tăbârcă, director executiv adjunct Direcția Gestiune Patrimoniu.

„Toaletele publice trebuie să fie date în concesiunea SGU, iar momentan nu a fost aprobată hotărârea de Consiliu Local Ploiești.În plus, noi am trimis o adresă către Primăria Ploiești prin care explicăm că în momentul în care vor fi date în concesiune, trebuie stabilit și un buget pentru întreținerea acestora și pentru plata casierilor. Noi am realizat un buget estimativ, ținând cont de cheltuielile pe care le avem în celelalte patru toalete publice deschise în Ploiești, respectiv 8.945,31 lei/lună/toaletă, sumă care include plata a doi casieri, dar și cheltuielile legate de consumul de apă, canalizare și materiale de dezinfecție”, a precizat Cristinel Șchiopu, directorul SGU Ploiești.