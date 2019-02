Primăria Ploiești vrea să obțină bani de la Guvern pentru asfaltarea străzilor din Cartierul Mitică Apostol - VIDEO

În condițiile în care bugetul local din 2019 nu este unul generos la Ploiești, mai ales la capitolul fonduri pentru investiții, municipalitatea vrea să atragă finanțare de la Guvern pentru derularea unor proiecte de infrastructură. Primarul Adrian Dobre a anunțat că la această oră municipalitatea a demarat procedurile pentru finanțarea asfaltărilor cu bani de la Secretariatul General al Guvernului.

Primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a anunțat că vor fi solicitate fonduri de la Secretariatul General al Guvernului (SGG), care derulează un program de infrastructură la nivel național.

„Avem lucrări ample în Cartierul Mitică Apostol. În momentul de față se lucrează pe patru străzi. Sunt cel puțin patru echipe și utilaje în teren. Deja am demarat o serie de proceduri pentru etapa următoare și mă refer aici la partea de asfaltare. Am văzut că din buget aproximativ 45 de milioane de lei, cam cât este necesară suma pentru asfaltare în Cartierul Mitică Apostol, este o sumă mare și imposibil de susținut. Am demarat procedurile pentru a obține fonduri din acea sursă care a fost stabilită prin Ordonanța 114 , sursă de finanțare care este gestionată de Secretariatul General al Guvernului. În momentul de față realizăm documentația pentru autorizația de construire, document care, conform legii, este obligatoriu”, a precizat Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești.

Străzile din Cartierul Mitică Apostol au fost incluse, anul trecut, într-un program de canalizare, lucrări derulate cu finanțare dintr-un credit municipal.

„Avem un mare avantaj, faptul că avem un excedent extrem de mic anul trecut. De la acest fond putem să primim aproape în totalitate suma care ne este necesară”, a precizat Dobre, care a menționat că sumele obținute astfel nu sunt purtătoare de dobânzi. Singura problemă este că momentan nu au fost adoptate normele de aplicare.

Totodată, primarul Adrian Dobre a anunțat că municipalitatea poate aplica și pentru achiziționarea de mijloace de transport, program demarat încă de anul trecut în Ploiești, existând deja pentru acest program un acord cadru.

