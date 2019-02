Acuzații noi pe tema preluării terenului de la MApN pentru construirea unui spital - VIDEO

După ce luni, în ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești, prin votul aleșilor PSD + ALDE, proiectul legat de preluarea terenului de la MApN pentru construirea unui spital a fost respins, polemicile pe acest subiect au continuat, cu noi acuze.

În timp ce primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, îi acuză pe aleșii PSD + ALDE de faptul că au blocat proiectul privind preluarea terenului de la MApN, pentru construirea unui spital, ca urmare a votului din Consiliul Local, viceprimarul ALDE, George Pană, într-o postare pe Facebook, susține că, de fapt, vinovat de această situație este chiar edilul.

„Avem nevoie de un nou spital și susținem 100% construirea lui și dotarea la cele mai înalte standarde! În luna octombrie 2017, ALDE a votat pentru preluarea, de la Ministerul Apărării Naționale, a terenului pe care acest spital urma să se construiască. Ce a făcut domnul Dobre până la finele anului 2018, când a venit cu o nouă hotărâre, în acest sens? Nimic! Doar a negociat foarte prost clauzele realizării, în sensul că, în documentele de preluare a terenului a fost inclusă condiția ca, pe suprafața rămasă disponibilă, ANL să construiască un număr de 80 de apartamente ce ar fi trebuit predate după primii 4 ani etapizat Ministerului Apărării. Iar dacă, la termenul stabilit, ANL nu ar fi predat, la cheie, locuințele, terenul ar fi urmat să fie restituit Ministerului Apărării. Cu alte cuvinte, derularea contractului între cele două părți semnatare, Primăria și Ministerul Apărării, depindea 100% de o a treia entitate, ANL, care nu are nicio calitate în contract!”, precizează pe Facebook George Pană, viceprimarul municipiului Ploiești, care susține că aleșii ALDE, alături de cei ai PSD, „au solicitat, în Comisia de patrimoniu a Consiliului local, încheierea unui protocol între toate cele trei părți implicate: Primăria Ploiești, Ministerul Apărării și ANL, prin care fiecare să își clarifice modalitățile de realizare a obiectivelor și responsabilitățile și, astfel, să poată fi deblocată situația și demarate procedurile necesare”. „Adresa oficială către Ministerul Apărării și ANL este blocată, ați ghicit!, la cabinetul domnului primar Dobre!!!”, este acuzația lansată de viceprimarul George Pană.

În replică, primarul Adrian Dobre, susține că aleșii PSD + ALDE au blocat proiectul și că încearcă, prin orice metodă, tergiversarea preluării terenului.

„Un proiect de hotărâre, care are viză de legalitate și intră pe ordinea de zi, acolo se votează decât oportunitatea proiectului respectiv. Eu înțeleg că cei de la PSD - ALDE au o problemă cu oportunitatea realizării spitalului în municipiul Ploiești”, a susținut Adrian Dobre, care a precizat că „Nu există niciun argument real. Nu poți să pui în balanță, nu ai cum să pui în balanță necesitatea realizării unui spital.Nu ai cum să comensurezi din punct de vedere al nevoii umane de a realiza un astfel de spital în municipiul Ploiești. (...) Trebuie să ieșim din sfera asta. Dar ca să ieșim din zona asta, avem niște pași legali pe care trebuie să-i facem. Din păcate, acești pași sunt blocați... Sunt tergiversați... Sunt amânați... Am și eu o întrebare. Care este diferența proiectului care a trecut acum un an de zile, cu 9 hectare, pentru că erau fix aceleași condiții?”, a întrebat primarul Dobre, care susține că singura diferență este că MApN-ul, față de anul trecut, a spus că are nevoie de această suprafață de două hectare.

