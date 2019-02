Expertiză pe Bulevardul Republicii, în zona unde a avut loc avaria de apă. Sub carosabil au apărut „caverne” - VIDEO

După avaria de apă care a afectat mai multe cartiere din Ploiești, Primăria Ploiești va dispune efectuarea unei expertize, pentru a se află dacă au fost respectate procedurile și tehnologia în momentul în care au fost efectuate lucrările de montare a conductei de apă, când au fost reabilitate liniile de tramvai din zonă.

Propunerea vine în contextul în care în momentul efectuării reparațiilor, au fost constatate o serie de deficiențe, dar și existența, sub stratul de asfalt, a unor „caverne”, potrivit primarului Ploieștiului, Adrian Dobre.

„Expertiza pe care am solicitat-o a fost în urma situației create. Chiar astăzi, de exemplu, și este un element care vine în plus pentru susținerea acestei expertize, am văzut o adresă venită din partea proiectantului, care spune că îi trebuie ele,mente în plus pentru a determina cauza apariției situației de acolo, de ce s-a rupt acea conductă. Și, atunci, lucrul acesta se poate face numai pe baza unei expertize”, a susținut, marți, Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești, care a anunțat că expertiza se va realiza după ce în zonă vor fi efectuate decopertări și săpături.

„Expertiza am solicitat-o pentru că atunci când s-a făcut lucrarea pentru remedierea conductei eu am observat sau mai bine spus nu am văzut elementele care ar fi trebuit să reiasă dacă s-ar fi respectat procedura de realizare a conductei respective din punct de vedere tehnic și, mai mult decât atât, în zona respectivă au apărut, sub stratul de asfalt, ceea ce s-a observat din săpăturile respective, o serie de caverne”, a mai declarat Dobre, care a explicat că, în urma expertizei, s-ar putea știi dacă au fost respectate procedurile din proiect prevăzute în cazul montării conductei.

Lucrările pe Bulevardul Republicii au fost efectuate în momentul derulării contractului de modernizare a liniilor de tramvai.

Suplimentar, municipalitatea a verificat dacă în timpul avariei de apă, având în vedere pierderile anunțate de operatorul care furnizează apa în Ploiești, au fost afectate subsolurile blocurilor din zonă.

Vestea bună este că, deși s-a vorbit de pierderi de peste 6,6 milioane de litri de apă, aceasta nu a ajuns în subsolul blocurilor.

