Scandal monstru între Primăria Ploiești și RASP din cauza avariei. Primarul Adrian Dobre cere demisii

Avaria majoră cu privire la apa distribuită în mai multe zone ale Ploieștiului se lasă cu cereri de demisii. Primarul Adrian Dobre a anunțat că va solicita Consiliului Local demisia conducerii RASP, dar și a președintelui Consiliului de Administrație al Regiei, pe motiv că nu au intervenit prompt în momentul în care au fost anunțate probleme legate de turbiditatea crescută a apei. În replică, conducerea RASP Ploiești susține că nu există proceduri în acest sens.

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a susținut marți, în cadrul unei conferințe de presă că a rămas surprins că primul care a sunat la Dispeceratul Primăriei Ploiești - 0244.984 - care se află chiar la RASP - a fost chiar președintele Consiliului de Administrație al Regiei, Gheorghe Ristulescu.

„Primul cetățean care a sesizat a fost domnul Ristulescu, care este președintele CA-ului de la RASP (....) care a uitat că este cea mai importantă autoritate, care ar fi trebuit să vină și să ia măsuri pe acest subiect. Președintele CA_ului de la RASP dă telefon la Dispeceratul Primăriei (...). Nu spun că apa din bidonul dânsului nu arăta și nu era o realitate. problema este că el era cel mai în măsură să vină să se adreseze RASP-ului pentru a demara o serie de proceduri și măsurilucru care nu s-a întâmplat. RASP, așa cum am spus și în cursul zilei de ieri nu a avut nicio reacție pe un asemenea subiect în condițiile în care ei monitorizează contractul în relația cu Apa Nova. Eu am să transmit acest lucru Consiliului Local. Consiliul Local este cel care are în subordine Consiliul de Administrație și Regia, și o să solicit demisia atât a domnului Riistulescu, a CA-ului și a conducerii RASP”, a susținut Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești.

În replică însă, conducerea Regiei Autonome de Servicii Publice consideră că nu există însă nici proceduri prin care RASP să intervină într-o astfel de problemă.

„Eu nu am mai văzut primar în Ploiești de la Radu Stanian. Nu știam că organizarea locală se face prin conferințe de presă zilnice. Am văzut ce anume a declarat primarul Adrian Dobre în cadrul conferinței. Noi (n.r. RASP) nu putem face aprecieri asupra calității apei. Este foarte ușor să arunci cu piatra, dar nu există o abordare corectă, cu atât mai mult cu cât RASP nu are la îndemână pârghiile pentru luarea unor măsuri. Nu putem face aprecieri sau să dăm sancțiuni, în condițiile în care Biroul de Protecția Mediului de la RASP acordă numai avize, nu amenzi. Se face o confuzie. Există un birou apă-canal care participă la recepții, dar nu are alte atribuții de verificare a calității apei. Noi suntem parte terță, noi suntem intermediari, dacă vreți, contractul fiind semnat între Primăria Ploiești și Apa Nova. În plus, există o direcție de comunicare în cadrul Primăriei Ploiești... Nu spun că nu sunt probleme mai vechi de fond care trebuie refăcute. Problema este că într-o astfel de situație nu trebuie să ții cont de factorul politic . Trebuie să faci o distincție între calitatea managerială și partidele politice”, a susținut Raul Petrescu, directorul RASP Ploiești.

La rândul său, Gheorghe Ristulescu, președintele CA-ului de la RASP Ploiești, cel care este acuzat că a sunat la Dispeceratul Primăriei Ploiești, dar nu a luat alte măsuri, se apără și susține că telefonul dat la dispecerat a fost de informare a unei situații de fapt.

„Mă bucur că am fost primul care a sunat. Domnul primar nu știe însă mai multe aspecte. Eu m-am adresat la Dispecerat ca orice cetățean, pentru că eu nu am atribuții de reparat apa. M-am adresat Dispeceratului Primăriei Ploiești pentru că Dispeceratul Apa Nova nu a informat, așa cum era normal, și a refuzat să dea relații cu privire la situația de fapt, anunțând că un cetățean care are o problemă trebuie să contacteze administratorul de bloc. M-am adresat Dispeceratului Primăriei Ploiești care nu fusese informat de Apa Nova tocmai pentru a afla dacă oamenii de aici știu sau nu de această problemă. Un lucru este clar. Noi nu putem interveni în astfel de probleme”, a precizat Gheorghe Ristulescu, președintele CA-ului de la RASP Ploiești.

Roxana Tănase redactor șef Roxana Tănase este jurnalistă din 1999. Face parte din ”garda veche” de ziariști ai Prahovei și, din 2012, este în echipa Observatorulph.ro. De același autor