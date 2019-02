Două localități din Prahova afectate de alunecări de teren. 3.000 de oameni riscă să rămână izolați la Slon

Topirea zăpezilor și ploile din ultima perioadă au condus la apariția de noi alunecări de teren În Prahova, în comunele Gornet și la Cerașu. Dacă la Gornet este afectată o locuință, la Cerașu alunecarea de teren este pe DC 30, existând riscul ca aproximativ 3.000 de oameni să rămână izolați.

La Gornet, potrivit primarului comunei, alunecarea de teren afectează o locuință.

„Alunecarea de teren s-a produs în satul Gornet, pe strada Sărata. Noi am fost sesizați cu privire la faptul că din cauza alunecării de teren au apărut crăpături la o locuință. Probleme am avut și anul trecut, când alunecarea de teren s-a produs la intersecția străzilor Mihălcești și Sărata. Am depus documentația la CNI pentru consolidarea străzii. A fost făcut inclusiv un studiu Geo”, ne-a declarat Nicolae Negoițescu, primarul comunei Gornet.

La Cerașu lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că alunecarea de teren a afectat DC 30, drumul care face legătura spre satul Slon.

„Aici am avut un zid de sprijin dar, din cauza alunecărilor de teren, acesta a căzut în apele pârâului Drăjnuța. Pericolul este mare în cazul în care vor crește debitele pârâului, pentru că există riscul ca 3.000 de oameni din satul Slon să rămână izolați. Momentan circulația pe DC 30 nu este blocată”, a precizat Aurelian Mirică, viceprimarul comunei Cerașu.

Primarii celor două comune prahovene au sesizat Prefectura Prahova pe tema noilor alunecări de teren.

„Am primit sesizări din partea celor doi primari. Ieri, comisia de specialitate s-a deplasat la Gornet pentru a face constatări, iar astăzi comisia de specialitate se va deplasa la Cerașu, unde este afectat DC 30”, a confirmat pentru Observatorulph.ro Mădălina Lupea, prefectul județului Prahova.

