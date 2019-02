Războiul declarațiilor. Primarul Adrian Dobre, critici dure la adresa președintelui Consiliului Județean Prahova - VIDEO

După deciziile luate de aleșii locali ploieșteni PSD +ALDE, privind majorarea tarifului la energia termică, primarul municipiului, Adrian Dobre, a lansat marți o serie de acuze la adresa președintelui Consiliului Județean, Bogdan Toader, care a susținut în ultimele zile că Ploieștiul risca să rămână fără apă caldă și căldură, dacă nu erau luate aceste măsuri.

UPDATE: Președintele Consiliului Județean Prahova va susține marți, 5 februarie, de la ora 15.00, o conferință de presă pe această temă.

La finele săptămânii trecute, aleșii PSD+ALDE au aprobat majorarea tarifului la agentul termic, anunțând că măsura va intra în vigoare numai după aprobarea bugetului local în care vor fi prevăzute sumele necesare pentru acordarea subvenției pe perioada de iarnă.

La scurt timp după aprobarea hotărârii de Consiliu Local, președintele Consiliului Județean, Bogdan Toader, a justificat votul aleșilor locali PSD, printr-o serie de declarații pe rețelele de socializare, susținând că în caz contrar Ploiestiul risca să rămână fără apă si căldură, având în vedere notificările transmise de operatorul de termie, dar și avizul dat de ANRE pentru majorarea tarifului.

Marți, primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a lansat o serie de critici la adresa președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, precum și la adresa instituției pe care acesta o conduce, susținând că de fapt PSD dă dovadă de ,,ipocrizie", după ce au majorat tarifele atât la agentul termic, dar au dat un mandat favorabil și pentru majorarea tarifului la salubritate, în timp ce au împovărat bugetul local prin majorarea salariilor funcționarilor publici din Primăria Ploiești.

„Referitor la termie... Am văzut o serie de declarații, inclusiv pe Facebook, din partea unor membrii PSD prin care eu sunt cel care am solicitat majorarea sau am dorit majorarea tarifului la termie. Cred că este mai mult decât evident pentru toată lumea că cei care au votat majorarea tarifului la termie au fost cei de la PSD - ALDE. Pe de altă parte, observ o totală lipsă de profesionalism și o totală lipsă de responsabilitate a unor reprezentanți ai autorităților publice locale și aici mă refer strict la domnul președinte Toader, care pe de o parte vine și spune că el nu are nici o problemă în predarea întregului sistem de producere a agentului termic către municipiul Ploiești - bine, lăsând la o parte că nu se poate face acest lucru într-un termen atât de scurt - dar uită să spună că, de-a lungul timpului, Consiliul Județean, chiar și în perioada în care el a fost președinte, nu și-a respectat obligațiile contractuale”, a susținut Dobre, care a lansat și alte atacuri la adresa social-democraților prahoveni.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a susținut că, momentan, nu comentează în niciun fel, acuzațiile primarului Adrian Dobre.

VIDEO - conferință primar Ploiești, Adrian Dobre

