Cum procedezi dacă automatul de bilete TCE nu funcționează, tonetele sunt închise, iar pe cartela prepay nu ai credit? Simplu: mergi pe jos sau îți asumi amenda dată de controlori

Introducerea automatelor pentru bilete în transportul de călători din Ploiești generează situații deloc plăcute pentru beneficiari. Sunt momente în care acestea nu funcționează, iar alte variante nu sunt.

În cazul în care nu au abonament sau nu sunt beneficiari ai pomenilor electorale, cei care doresc să călătorească cu autobuzele sau tramvaiele TCE Ploiești trebuie să cumpere bilete. Asta în teorie, pentru că în practică nu se dovedește a fi la fel de simplu.

Prima opțiune este automatul de bilete. Dacă acesta nu funcționează, ceea ce veți vedea mai jos că se întâmplă (foto), cea de a doua variantă este plata prin sms. Cum unii dintre utilizatorii de telefoane mobile au cartele prepay, nu întotdeauna au credit disponibil.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Sesizarea unui cititor: ”Miecuri, pe la ora 16.55 ajung cu autobuzul în terminalul Găgeni. Menționez faptul că din cauza TCE, așa știu de la șoferii de autobuz care operează pe rutele interjudețene care au terminalul la Găgeni, Primăria Ploiești a luat decizia de a nu lasa debarcarea călătoriilor la Spitalul Județean, capăt de linie 101, 102, 5 etc.

Dorind sa achiziționez un bilet din terminal, nu am găsit o tonetă deschidă sau un magazin de unde sa pot achiziționa un bilet. M-am bazat pe automatul din stația Complex Meșteșugăresc, care surpriza nu funcționa. Am o mica întrebare pentru cei de la TCE, dacă urcam fără bilet și cu dovada ca nu am avut de unde procura un bilet mai primeam amendă? Dacă voiam sa îmi fac un abonament trebuia sa merg până la Complexul Mare? Noroc cu o doamna că a avut un bilet în plus.”

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro