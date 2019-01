Primarul comunei Aricești, dezvăluiri despre procesul premierii sportivilor: ”Fiul consilierului Șologon ar fi luat 18.000 de lei!” UPDATE Reacția coonsilierului

”Vă prezint un punct de vedere, altul decât cel ce v-a fost furnizat de către domnul consilier local Şologon Costel Cristian referitor la o sentinţă judecătorească prin care Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani este obligată să acorde drepturi băneşti unor tineri sportivi din comuna noastră.

Pe raza acestei localităţi, funcţionează un club privat de arte marţiale vietnameze Asociaţia Club Sportiv YANG Ploieşti care practica VOVINAM VIET VO DAO condus de un antrenor capabil şi dedicat acestui sport la care au fost atraşi mai mulţi tineri din comună.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Măiestria, aptitudinile de antrenor, ale domnului Răzvan Niculescu au avut menirea de a descoperi mai mulţi copii şi tineri cu aptitudini pentru practicarea acestui sport şi la puţin timp au început să apară şi rezultalele- remarcabile ale celor care au participat la competiţii naţionale şi chiar internaţionale.

Consiliul Local şi Primăria comunei au sprijinit activitatea acestui club privat prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a spaţiilor pentru antrenament şi a unor elemente de logistică.

Pentru a stimula activitatea sportivă , atragerea altor tineri spre practicarea sportului şi pentru a recompensa financiar pe cei merituoşi, s-a hotărât alocarea unor sume de bani cu care să fie premiaţi sportivii cu performanţă în concursurile naţionale şi internaţionale.

Pe parcursul timpului, s-a constatat că numărul concursurilor naţionale şi internaţionale la care participau tinerii ariceşteni a crescut spectaculos ceea ce făcea ca efortul financiar să fie din ce în ce mai mare.

Acestei situaţii i s-a mai adăugat faptul că s-a mai înfiinţat un club sportiv pentru o artă marţială numită CHAMBARA unde am constatat că un tânăr legitimat la club cu trei zile în urmă câşiga evident- datorită talentului nativ-un premiu şi evident, numărul premiilor creştea şi în mod implicit şi sumele la care aveau dreptul creşteau . În consecinţă s-a decis ca să fie făcută o singură premiere pentru concursurile naţionale şi internaţionale luând în consideraţie cel mai bun rezultat al sportivului.

Vă prezint alăturat sumele pe care aceştia le-au încasat în anul 2017 şi sumele pretinse dacă nu se modifica Hotărârea de Consiliu Local.

S-a decis de către majoritatea consilierilor diminuarea sumelor acordate drept premiere şi de aici s-a ajuns la denunţuri , audieri şi trimiteri în judecată de către cosilierii P.N.D.

Consider că acţiunea dumnealor este cel puţin imorală deoarece:

1.- Cei 5 consilieri P.N.D. nu au aprobat niciodată Bugetul Local şi nici rectificările ulterioare. Nefiind de acord cu bugetul dânşii nu ar avea nici un fel de răspundere şi responsabilitate.

2.- Se ajungea la sume aberante într-un an- uneori şi peste 54 000 lei pentru un sportiv.Dacă împărţim suma de 54 000 lei la salariul minim pe economie de 1450 lei rezultă că ar fi câşigat într-un an 37 de salarii ale unui angajat la nivelul anului 2017 !

3.- Ca din întâmplare, Şologon Rareş fiul domnului,consilier local P.N.D. Şologon Costel Cristian a beneficiat de suma de 3 000 lei şi la dorinţa celor 5 s-ar fi ajuns la suma de 18 000 lei adică 12 salarii minime pe economie.Nu cumva este un exemplu clar de incompatibilitate ?

4.- Sumele de bani sunt mult peste ceea ce oferea ca recompensă federaţia de specialitate!

Conjunctural, Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani are un buget generos dar acest buget trbuie cheltuit cu chibzuinţă deoarece sa vor demara investiţii dde anvergură

Ataşez alăturat documente care să ateste veridicitatea afirmaţiilor mele.

Cu profundă stimă, PRIMAR, Alexandru Cristea”

UPDATE Reacția consilierului Șologon la acuzațiile primarului Cristea:

”În legatura cu afirmatiile primarului Alexandru Cristea referitoare la dezvaluirile facute fata de faptul ca am castigat in instanta drepturile copiilor absolut legale si a faptului ca printre acesti copii se afla si copilul meu sunt absolut trase de par, in opinia mea .

1.Cuantumul premierilor a fost propus si aprobat in baza unui Proiect de Hotarare initiat chiar de consilierii PSD-ALDE-PNL , apoi le-au taiat ! ironic nu ?

2 Se poate intelege clar ura fata de o persoana care duce pana la razbunarea pe copii , aceasta este atitudinea unui edil frustrat si depasit

3. referitor la "incompatibilitate" ar fi interesant sa ne explice primarul Alexandru Cristea cum si-a angajat cele doua nurori la primaria la care este edil { prin concurs va spun eu } insa cand a semnat actele administrative de angajare a acestora nu cumva a creat direct un beneficiu unei rude de gradul 1 prin facilitarea unui favor direct fiilor lui , intreb , nu stiu .

4 Referitor la faptul ca opozitia nu a votat bugetul pe anul 2018 si nu numai a uitat sa precizeze ca la proiectele de de buget pe anii 2016-2018 , noi am depus o serie de amendamente ,insa de fiecare data au fost respinse in bloc nici macar nu au dorit sa le discute poate macar unul ar fi fost bun sau cu siguranta noi am fi inteles de ce la Aricestii-Rahtivani conteaza doar sumele alocate nu si oportunitatea investitiilor”.

FOTO Documente Lista premierilor sportivilor

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro