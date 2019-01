Primarul Adrian Dobre despre starea precară a tramei stradale. Amenzi de 200.000 de lei, în 2018, pentru rețelari - VIDEO

Starea precară a tramei stradale din municipiul Ploiești și problemele legate de modul în care au fost efectuate anumite lucrări sunt numai două probleme cu care se confruntă administrația locală, în ciuda faptului că, anul trecut, aproximativ 16 milioane de lei au fost direcționate pentru lucrări de reparare și modernizare a unor artere de circulație. Pentru nefinalizarea la timp a lucrărilor sau pentru lipsa semnalizării, polițiștii locali au acordat, în 2018, amenzi în valoare de 200.000 de lei.

Primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a prezentat luni o situație cu privire la investițiile realizate pentru reabilitarea tramei stradale, dar și problemele care au condus ca, pe teren, anumite artere de circulație să arate rău și după efectuarea unor lucrări.

„Anul trecut, municipalitatea a bugetat aproximativ 10 milioane de lei pentru reparații și aproximativ 6 milioane de lei pentru investiții. Lucrările de investiții s-au realizat, în special în cartierele în care noi am avut intervenții majore la rețeaua de canalizare sau cea de apă, iar reparațiile pe străzi s-au efectuat pe anumite porțiuni covoare asfaltice pe străzile respective sau au fost anumite reparații.. Pe lângă acestea lucrări, au fost și lucrări din partea rețelarilor. Din nefericire, o mare parte din aceste lucrări nu au fost finalizate de către reţelari la termen. Drept pentru care, prin pârghiile pe care le avem - şi mă refer aici la Poliția Locală, am sesizat de nenumărate ori și Poliția Națională, noi am aplicat amenzi acestor operatori economici, amenzi care au fost atât pentru faptul că nu au respectat termenele de refacere a tramei stradale, cât şi pentru faptul că n-au avut semnalizarea corespunzătoare”, a declarat, marți, primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, care a precizat că inclusiv după ce au fost efectuate reparații s-a constatat că acestea nu au fost efectuate corespunzător.

Anul trecut, strict pentru aceste probleme, polițiștii locali au aplicat amenzi de peste 200.000 de lei, la care se adaugă amenzi ale Poliției Naționale cam la același nivel. Primarul municipiului Ploiești a anunțat că a fost solicitat sprijinul Poliției Locale și Direcției de Investiții să revizuiască, în condițiile în care a apărut modificarea de plată în termenul de 15 zile, la jumătate din minimum amenzilor, cuantumul amenzilor, care devin derizorii.

„Noi continuăm aceste demersuri și avem foarte multe străzi, cum este și Neagoe Basarab sau Elena Doamna sau Nicolae Titulescu, străzi care au fost decopertate, unele dintre ele și cu șase luni în urmă și unde nu s-au finalizat lucrările nici până în momentul de față", a susținut primarul Adrian Dobre.

