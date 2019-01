Prahovenii care fac naveta la Ploiești obligați să se „abțină”. Pe o rază de câțiva kilometri nu este deschisă nicio toaletă publică

Așa - zisa „autogară de la nord”, situată la intersecția străzilor Găgeni cu Șoseaua Nordului, este un adevărat coșmar pentru navetiști. Oamenii reclamă că, pe lângă faptul că așteaptă în frig microbuzele, aici nu este deschisă nici măcar o toaletă publică.

Problema legată de lipsa unei toalete publice în zonă ar fi putut fi rezolvată în urmă cu mai mulți ani, când municipalitatea a primit drept donație 11 mini-magazine care erau dotate și cu toalete ecologice. La acea dată, în zonă a fost chiar amplasat un astfel de spațiu. Numai că, surpriză!

„Toaletele publice sunt ținute încuiate de către cei care lucrează în zonă, iar navetiștii nu au acces”, ne-a sesizat problema la redacție una dintre persoanele care și-ar dori să se găsească o soluție.

Cum terenul pe care este realizat terminalul a fost concesionat în urmă cu mai mulți ani către SC Transport Călători Express am încercat să găsim o explicație de la conducerea societății..

„Dacă este vorba despre terminalul de la Nord, SC Transport Călători Express nu mai are toalete în zonă. În momentul în care au fost amplasate magazinele cu toalete ecologice noi am retras cele două toalete, urmând ca de acest lucru să se ocupe SGU Ploiești”, a explicat directorul TCE Ploiești.

Surpriză, însă! Nici SC Servicii Gospodărire Urbană Ploiești se pare că nu are vreo soluție pentru rezolvarea acestei probleme..

„Noi am preluat toaletele cu magazine de la Primăria Ploiești și, în nenumărate rânduri, am încercat să scoatem la licitație magazinele cu toalete ecologice însă nimeni nu a fost interesat. Prin urmare toaleta este închisă pentru că nicio persoană nu s-a arătat interesată să preia în concesiune. Când am venit la conducerea SGU, oricum toaleta respectivă nu putea fi folosită pentru că are bazinul spart”, a susținut și directorul SGU Ploiești.

Prin urmare, nici SGU Ploiești, nici TCE Ploiești nu au nicio soluție pentru rezolvarea problemei.

