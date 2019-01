WOW! În atenția primarilor care administrează școli cu toaleta în fundul curții - Lecția de la școala primară din Berceni - Prahova (galerie foto)

În conștiința publică există percepția eronată, conform căreia în presă vezi doar ceea ce este urât în societate. Să facem un exercițiu pentru a înțelege când și cum pot fi prezentate situațiile de excepție în sensul pozitiv.

În general, acesta este rolul presei: să arate ceea ce este în neregulă, tocmai pentru a urrni lucrurile, pentru a se face ceea ce este necesar pentru oameni. Bla, bla, bla, generalități, clișee, dar asta e realitatea. De presă de partid nu ducem lipsă, așa că aplaudaci și lăudători... slavă Domnului.

Sunt însă și cazuri pe lângă care nu poți trece, chiar dacă țin de normalitate, acea normalitate absentă din societatea românească, încât ajunge să ți se pară ceva extraordinar când o constați.

Cam așa s-a întâmplat când am văzut cum arată școala primară din Berceni, Prahova. Reacția este WOW! Invariabil, gândul îți zboară la milogii care au ajuns primari și care se plâng că nu au fonduri, că nu sunt ajutați, de parcă altcineva ar fi candidat în locul lor, de parcă altcineva ar fi făcut clăbuci la guriță, în campania electorală, promițând verzi și uscate. Cine să facă acum proiecte în locul lor, cine să acceseze fonduri, cine să implice comunitatea? De aceea mi-am permis să spun că sunt ”milogi” și îmi permit să plusez, spunând că arată mai rău decât toaletele din fundul curților școlilor dărăpănate, pe care le au în proprietate. Se supără? Mă bucur nespus de mult! Jubilez!

Pe primărița din Berceni nu am avut plăcerea să o cunosc personal și poate este mai bine că nu am făcut-o, ca să pot publica aceste rânduri, fără ca percepția dată de imaginile școlii să îmi fie alterată. Nici măcar nu am vrut să o sun, să cer detalii despre cum a făcut, despre ce a făcut, așa cum se procedează de obicei, când documentezi un material. Ei bine, materialul acesta rămâne nedocumentat, rămâne un material de stare. Consider că este suficient.

Pe primăriță nici nu țin să o cunosc în viitorul apropiat, dar țin să le arăt ”milogilor” care ocupă posturi similare că se poate. Dacă nici asta nu îi doare, atunci sunt definitiv irecuperabili. Apropos, am văzut și imagini cu grădinița și pista de biciclete realmente utilă. Ghici, ce? Sunt alte motive să umplem milogii de nervi.

galerie foto - imagini fb Primăria Berceni (școala gimnazială - înainte și după renovare)

