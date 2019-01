TCE a pierdut varianta eșalonarii datoriilor la ANAF

Situație extrem de gravă la SC Transport Călători Express Ploiești, la începutul anului. Societatea nu a reușit să efectueze plata curentă ă TVA, fapt care a condus la pierderea esalonarii la ANAF.

TCE avea obligația de a vîia TVA-ul aferent lunii noiembrie până la data de 25 Decembrie 2018. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat.

Conducerea TVA susține că nu s-a putut efectua plata pe motiv ca Primăria Ploiești nu a virat suma aferentă serviciilor prestate de TCE pentru transportul elevilor, studenților și pensionarilor. La finele anului, din suma totala de 3,4 milioane de lei a fost alocată, prin hotărâre de Consiliu Local, suma de 1,4 milioane de lei.

,,Suma ar fi trebuit virata pana la data de 21 Decembrie, data limita până la care a funcționat Trezoreria. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, motiv pentru care am pierdut eșalonarea pe motiv ca nu am putut vîră suma aferentă TVA, respectiv un milion de lei. La SPFL am reusit sa plătim rata, dar la ANAF nu.

Speram intr-o noua eșalonare, însă acest lucru înseamnă și recalculate dobânzilor și stabilirea de noi garantii", a precizat Alexandri Nicolae, directorul TCE Ploiești, care susține că totul depinde și de cât de rapid va aloca Primăria Ploiești banii către TCE

