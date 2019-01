Dezbatere cu scandal pe tema scumpirii căldurii. Primarul Ploieștiului: Nu sunt de acord - VIDEO

Ploieștenii au fost invitați vineri la Teatrul Toma Caragiu. Nu la o piesă de teatru, ci la o dezbatere pe tema preconizatei scumpiri a căldurii. Dacă propunerea va fi aprobată, ploieștenii vor plăti cu peste 50 de lei mai mult/Gcal, fără TVA. Numărul participanților la dezbatere a fost extrem de mic, însă, chiar și așa, dezbaterea s-a încins.

Discuțiile pe tema ajustării tarifului la agentul termic au început cu o prezentare a propunerii de majorare. Astfel, potrivit unui proiect de hotărâre, se propune majorarea tarifului la agentul termic de la 186,97 lei/Gcal, fără TVA, la 237,35 lei/Gcal fără TVA.

Chiar dacă în sală, la dezbatere, n-au participat prea mulți ploieșteni, rapid, subiectul legat de scumpirea agentului termic a fost extrem de tensionat.

Pe de o parte, reprezentanții RASP și Comisiei nr. 3 din Consiliul Local au susținut că există un aviz al ANRE pentru majorarea tarifului, asupra căruia nu s-a mai intervenit din 2011, iar pe de altă parte primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a invocat o serie de argumente împotriva scumpirii.

„Nu sunt de acord cu această propunere de tarif. Am spus-o de mai multe ori și o să susțin în continuare. Da, într-adevăr. Ați venit și ne-ați fluturat acel aviz al ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) (...), dar ca și un computer, ANRE calculează în funcție de datele pe care i le dai. Știți foarte bine că am avut nenumărate discuții cu dumneavoastră, și în 2017, dar mai ales în 2018, cu privire la tariful de plecare pentru acest calcul. În contract scrie, foarte clar, că acest tarif de 90 de lei de la care dumneavoastră plecați și, mă rog, ați calculat 237,35 de lei, plus TVA, pleacă de la acei 90 de lei, care înseamnă 50% păcură, 50% gaz. Pe de altă parte știm foarte bine cu toții că atunci când s-au stabilit prin caietul de sarcini toate datele problemei în momentul în care s-a făcut calculul doar pe gaz, ceea ce consumați dumneavoastră cu precădere în momentul de față, ar fi trebuit să fie 75 de lei. Deci o diferență de 15 lei, care rostogolită cu tot felul de procente ajung la 237 de lei. Ăsta este un prim aspect. Al doilea aspect, motiv pentru care nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Știți foarte bine că există niște documente, există și un punct de vedere al ANRE din 2004, în momentul în care s-a adjudecat contractul, care spune foparte clar că prețul de 90 de lei este un preț mai mare decât prețul care se practica pe piață la acel moment”, a susținut Adrian Dobre, primarul Ploieștiului.

