Viceprimarii Ploieștiului, critici la adresa primarului Dobre, pentru un posibil împrumut de 46 de milioane de euro - VIDEO

Viceprimarii Ploieștiului, Cristian Ganea (PSD) și George Pană (ALDE), au lansat, miercuri, noi critici la adresa primarului liberal Adrian Dobre, pe motiv că acesta ar fi propus un proiect de hotărâre prin care municipalitatea să contracteze un nou împrumut în valoare de 46 de milioane de euro, în vederea realizării unor noi investiții în municipiu.

Contextul în care se discută despre solicitarea unui nou împrumut este unul extrem de dificil. Trebuie spus că, la finele anului trecut, municipalitatea ploieșteană a pierdut aproximativ 40 de milioane de lei, fonduri care au ajuns în bugetul de stat. Iar acest lucru este numai unul dintre aspectele care au condus la adâncirea unei situații dezastruoase din punct de vedere financiar la nivelul Primăriei Ploiești.

Să nu uităm însă că, anul trecut, aleșii locali au aprobat, cu o voioșie ieșită din comun, salarii majorate aproape de pragul maxim, pentru funcționarii publici, fapt care a condus la o creștere cheltuielilor de funcționare.

Una peste alta, sfârșitul de an a prins municipalitatea pe picior greșit în contextul în care la această oră nu mai sunt bani pentru proiectele de infrastructură, dar nici pentru acoperirea unor cheltuieli curente, iar la acest capitol am putea da ca exemplu plata gratuităților pentru transportul public sau pentru facturile aferente situației de lucrări de la SGU. Cu alte cuvinte, pentru aceste servicii, lunar, aleșii locali trebuie să aprobe noi rectificări de buget.

În acest context, la nivelul Primăriei Ploiești a început să se vehiculeze ideea realizării unui împrumut în valoare de aproximativ 46 de milioane de euro, bani necesari pentru realizarea unor lucrări de infrastructură.

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, viceprimarii Ploieștiului, Cristian Ganea și George Pană, au combătut o astfel de inițiativă, pe motiv că, astfel, bugetul local ar urma să fie îndatorat și mai mult, iar ca argument a fost invocat faptul că municipalitatea are deja contractate o serie de credite.

„Niciodată nu am să spun că proiectele care sunt, și care sunt aici pe masă, ceva din aceste proiecte nu ne-ar trebui. Toate ne trebuiesc și am mai putea adăuga două, trei, patru... Discuția este că gradul nostru de îndatorare la CAIR, la minister, la bănci este de 18%. Cu acest împrumut am ajunge la limita maximă. Limita maximă fiind 30%, noi am ajunge undeva la 28%”, a susținut Cristian Ganea, viceprimarul Ploieștiului.

La rândul său, vicele George Pană a criticat modul de redactare al proiectului de hotărâre, dar și faptul că există o serie de neconcordanțe descoperite în caietul de sarcini atașat la proiectul de hotărâre.

Curios, în urmă cu doi ani, Primăria Ploiești a fost pusă în situația de a mai contracta un credit din care să fie suporte cheltuielile pentru lucrările care, în mod firesc, ar fi trebuit să fie asigurate din fonduri europene. La acea dată însă, inclusiv cu votul consilierilor locali de la PSD și de la ALDE, proiectul de hotărâre privind contractarea creditului a fost aprobat fără comentarii prea multe. Iar de atunci, nimeni nu a fost găsit încă vinovat de această situație și nimeni nu a fost tras la răspundere că lucrările nu au fost finalizate la timp.

Singurul credit de care a reușit municipalitatea să scape în ultimii 12 ani a fost cel de la Alpha Bank.

Am încercat să obținem un punct de vedere din partea primarului Ploieștiului, Adrian Dobre, cu privire la criticile lansate de viceprimarii Cristian Ganea și George Pană, însă nu am reușit, având în vedere că edilul acorda audiențe cetățenilor. Precizăm că vom reveni cu pun punct de vedere în momentul în care acesta va fi acordat.

Situație împrumuturi Primăria Ploiești. Sursa: site-Primăria Ploiești

