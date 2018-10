Trei colegii din Ploiești vor fi transformate în licee tehnologice, din cauza notelor mici obținute la Bacalaureat

Colegiile "Elie Radu", "Lazăr Edeleanu" şi "Toma Socolescu" se vor transforma, de anul viitor, în licee tehnologice, având în vedere că nu au îndeplinit o serie de criterii educaționale. Anunțul a fost făcut marți de primarul municipiului, Adrian Dobre.

„Am văzut în momentul de față că Inspectoratul Școlar Județean a declasat trei colegii. în licee tehnologice. Am spus și o să mai spun, în continuare aștept de la Inspectoratul Școlar strategia pe următorii ani cu privire la modul în care trebuie să funcționeze”, a susținut Adrian Dobre, edilul Ploieștiului.

„Aceste lucruri se știu la nivel de Inspectorat. De ce revin asupra acestei chestiuni? Solicit Inspectoratului Școlar să ne pună la dispoziție viziunea lor, strategia pe care o au, pentru că noi când am început să pregătim proiectele pe fonduri europene pentru licee tehnologice am constatat cu stupoare că erau numai două licee tehnologice. Era vorba de Liceul „1 Mai” și de Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei. Vă dați seama că dacă noi am fi avut această informație și că se va produce această declasare noi puteam să investim și să propunem proiecte și pentru aceste trei licee”, a mai susținut Dobre, care a precizat că există un interes major în dezvoltarea liceelor tehnologice, în contextul în care cele mai multe societăți se plâng de lipsa personalului calificat.

„O variantă ar fi de a pregăti personal calificat în astfel de licee tehnologice”, a susținut Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești.

Declasificarea celor trei unități de învățământ ar avea la bază, potrivit reprezentanților IȘJ Prahova, rezultatele slabe la Bacalaureat.

„Transformarea celor trei colegii în licee tehnologice are loc după ce timp de cinci ani s-a constatat că mediile obținute la Bacalaureat s-au clasat sub media națională”, a explicat Horia Toma, inspector șef adjunct în cadrul IȘJ Prahova.

Roxana Tănase