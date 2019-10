Horoscopul de astăzi, 15 octombrie 2019

Reușite azi. Știm ce vrem și cum să obținem lucrurile de care avem nevoie și se întrevăd succese dacă ne menținem pe poziții. Vibrația zilei este 6 și o să gravităm în jurul alor noștri, să-i ocrotim.

BALANŢĂ

Se poate să întâlniți pe la evenimentele mondene pe cineva cu care să rezonați sufletește și să se creioneze o relație de cuplu. Vi se încredințează un proiect care o să vă aducă recunoașterea celor din jur și bani, după o perioadă în care părea că nu se mai întâmplă nimic incitant.

SCORPION

Or să iasă la iveală niște probleme de sănătate pe care or fi bine să le tratați de la bun început ca să nu se agraveze. O să vă bucurați de o serie de avantaje care or să vă facă viața mai ușoară și mai frumoasă, atât la serviciu, cât și în particular. Noutățile sunt pe mai multe planuri.

SĂGETĂTOR

O ieșire în lume, diseară v-ar revigora. Ați afla și noutăți pe care le puteți folosi la proiectele voastre. Poate veniți cu o propunere de job, să lucrați la un proiect în care să puneți la bătaie toată ingeniozitatea voastră să faceți lucruri de excepție, ca de obicei.

CAPRICORN

E posibil să câștigați bani dintr-o sursă suplimentară și o să aveți pentru rate, facturi și pentru o ieșire într-o stațiune turistică. Se poate să-l recuceriti pe omul drag, să ajungeți și la căsătorie dacă n-ați făcut acest lucru, tot se apropie anul vostru special, din decembrie timp de un an de zile.

VĂRSĂTOR

Întâlnire la o cafea, vedeți un film, o piesă de teatru, vă duceți la un concert, sunteți în perioada romantică. O definitivare, vi se va semna un act care v-a pus pe drumuri și o să vă găsiți un loc de muncă, sau de locuit. Poate vă cumpărați o casă, ori vă mutați cu chirie.

PEȘTI

O să luați o decizie de comun acord cu partenerul de viață și se poate să aibă legătură cu copiii. La voi se reglează situația financiară, scăpați de datorii, și o să vă permiteți mici escapade turistice ca să vă eliberați de stres, să vă bucurați de viață.

BERBEC

Încep să aterizeze banii pe care-i așteptați de ceva vreme și dacă nu vin toți, ar fi bine să-i cereți datornicilor. Interacționați cu niște parteneri de afaceri care or să țină pasul cu voi și o să fie un proiect de succes. O să vă propulseze în carieră, o să vedeți.

TAUR

O să vă caute cineva care vrea să formați un cuplu, să fiți o familie și se pare că vă doriți și voi. Apar noutăți care să vă țină în priză și să mobilizați toate resursele interioare să atingeți nivelul superior, să ajungeți numărul unu, pentru că se poate.

GEMENI

În orice moment puteți face cunoștință cu cineva care e pe sufletul vostru și să rămâneți împreună, dacă tot e an bun de mariaj. Aveți idei, inspirație și o să le puteți pune în practică, să creați ceva care să vă aducă satisfacții emoționale, recunoaștere publică și bani.

RAC

E cineva care vă face curte și o să vă gândiți serios înainte de a intra în relație, că poate n-ați depășit o depresie după o separare. Din banii strânși o să cumpărați tot ce e nevoie pentru casă și ai voștri, ca să scăpați de grija asta și să vă ocupați și de voi, să ieșiți în week-end-uri la plimbare.

LEU

Poate o să comandați niște obiecte de uz casnic, să remobilați sau să dați o altă estetică locuinței, să fie și la voi frumos acasă. O să aveți succes în domeniul birocratic, o să faceți progrese la serviciu, în plan personal, vă puteți lua un credit, să cumpărați o casă, ori s-o închiriați.

FECIOARĂ

Poate le mai cereți niște bani în plus șefilor și o să vă surprindă faptul c-or să vi-i și dea. Se pare c-o să fiți ocupați până peste cap, dar lucrurile or să vă iasă nesperat de ușor și o să treceți la alte proiecte pe care le aveați în plan.

