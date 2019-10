Horoscopul de astăzi, 11 octombrie 2019

O să ne dăm voie să mai facem şi lucruri care să ne încânte, să ne destindă, ca să ieşim din rutina zilnică. Vibraţia zilei este 11, număr maestru şi o să facem alegeri înţelepte.

BALANŢA

Se poate să vă faceţi program de plimbare cu prietenii, ieşiţi la shopping, ca să vă faceţi şi aprovizionarea printre altele. O să luaţi o decizie referitoare la bani şi n-o să lăsaţi să vă mai scape nimic din lista de lucruri obligatorii pe care le-aveţi de bifat, dar nici la cele opţionale n-o să renunţaţi.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

SCORPION

O excursie, un du-te vino v-ar da refresh total şi-ar aduce şi un plus de prospeţime în relaţia sentimentală, să mai existe şi un element-surpriză. Vă daţi întâlnire cu nişte prieteni care vor să vă implicaţi într-o activitate care să vă elibereze de stres şi să vă pună în valoare nişte calităţi.

SĂGETĂTOR

E posibil să-ntâlniţi pe cineva cu care să vă simţiţi compatibili la o ieşire cu grupul după orele de program sau sâmbătă la plimbare. O să vă puteţi recalibra relaţia de cuplu, să deveniţi şi mai înţelegători faţă de partener c-oti fi fost prea extenuaţi în ultima vreme şi n-aţi mai avut timp de nimic.

CAPRICORN

Se poate să primiţi o invitaţie în alt oraş, poate plecaţi în altă ţară, într-un city-break şi o să vă bucuraţi de gestul partenerului. Vă faceţi timp s-ajungeţi şi pe la mondenităţi să vedeţi cum mai merge țara, ce se mai poartă, ce se cere şi cum vă poziţionaţi pe scara ierarhică.

VĂRSĂTOR

E posibil să vă implicaţi în pregătirea unui eveniment care va avea loc mâine, poimâine, o fi o nuntă în familie. Sau poate un botez. Poate plecaţi de azi într-o vizită la rude, la prietenii din altă zonă şi o să vă bucuraţi de veştile bune, de inspiraţia pe care-o s-o aveţi, şi-o să puneţi în practică ideile când vă-ntoarceţi.

PEŞTI

Se poate să câştigaţi nişte bani şi să faceţi nişte achiziţii pe care le amânaţi de multă vreme pentru că nu v-ajungeau banii. O stare de bine, de exuberanţa, poate vă fascinează prezenta cuiva, aflaţi o veste care vă entuziasmează şi o să vă schimbaţi atitudinea faţă de ceva sau de cineva.

BERBEC

Apăr o serie de cheltuieli care or să vă dezechilibreze, oarecum, financiar, dar o să găsiţi rapid o finanţare. Întrevedere cu nişte parteneri de afaceri care vor să vă impună condiitile lor, dar nici voi n-o să vă lăsaţi mai prejos c-o să vreţi să fie totul echitabil.

TAUR

O să faceţi cunoştinţă cu cineva care o să v-atragă prin ceva seducător şi care-o să vă completeze frumos sufleteşte. O să ieşiţi la masă, la plimbare cu grupul de prieteni şi se poate lega o colaborare de timp liber care să vă destindă şi să devină o obişnuinţă, să faceţi acest lucru.

GEMENI

Vă faceţi curaj să ieşiţi la o-ntâlnire cu cineva care promite să vă fie alături, să porniţi într-o aventură de… o viaţă. Voi vă puteţi găsi un partener de afaceri, un sponsor şi să vă bucuraţi de câştiguri, să faceţi ca lucrurile să meargă pe bandă rulantă.

RAC

O să aduceţi un plus de prospeţime în relaţia de cuplu, ieşiţi la plimbare, la film, la spectacol - trebuie ruptă monotonia. Poate va-ngrijiți de gospodărie, faceţi nişte pregătiri în vederea musafirilor de mâine şi vă oferiţi şi un scurt răgaz să ieşiţi la cafea cu prietenii mai pe seara.

LEU

Se poate să găsiţi, întâmplător, nişte lucruri care să vă mobileze frumos interiorul şi să fie şi la un preţ rezonabil. Vă luaţi tot ce trebuie pentru casa şi familie şi o zbughiţi spre o zonă de agrement, să uitaţi de muncă, de rate şi de alte greutăţi ca să vă relaxaţi o zi, două.

FECIOARĂ

Se observă rezultate favorabile la şcoală, la interviuri pentru un job şi o să aveţi succes şi la activităţile de grup.E posibil să luaţi nişte bani şi să vă socotiţi în aşa fel încât banii să vă permită şi o ieşire în lume, ca să mai şi respiraţi că v-or fi ajuns atât stres şi eforturi.

sursa Stirileprotv.ro