Reacția ministrului Sănătății la protestul medicilor de familie

Protestul medicilor de familie a prins la mijloc tocmai beneficiarul nevinovat - pacientul.

Pacientul are în primul rând calitatea de contribuabil. El este cel care alimentează bugetul CNAS, ef fiind cel care asigură veniturile medicilor de familie. În relația acestora cu CNAS-ul, pacientul a devenit victimă colaterală.

Pe bună dreptate, contribuabilii își pun acum problema de ce mai plătesc, atât timp cât vor fi nevoiți să-și plătească, încă o dată, atât consultațiile, cât și medicamentele. Oamenii se întreabă de ce nu s-a căutat o soluție care să vizeze relația directă medic de familie - CAS.

„90% din medicii de familie din Bucureşti au semnat actul adiţional la contractul cadru pentru următoarele trei luni. Noi am avut întâlniri săptămâna trecută - am participat şi eu la prima parte a întâlnirii şedinţă de guvern. Am identificat soluţiile la problemele pe care le mai aveau domniile lor în ceea ce priveşte debirocratizarea. Dar aşa cum se întâmplă de obicei, noi cum începem să discutăm despre debirocratizare şi despre accesul pacientului, ajungem la bani. Cu toate ca am suplimentat bugetul pentru medicina primară, domniile lor sunt nemulţumiţi. Eu sunt convins că exista loc de mai bine la finanţare, dar nu consider că este etic şi nici normal să ne folosim de pacienţi în negocieri”, a declarat ministrul Sănătații, Florian Bodog, pentru Mediafax.

Peste 60% dintre medicii de familie din ţară au semnat actele adiţionale la contractul-cadru, a anunţat miercuri preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Laurenţiu Mihai. Ceilalți 40% vor desfășura activitatea pe vechile baze, însă sistemul a intrat deja în degringoladă.

foto INQUAM