Prezentatoarea tv Magda Vasiliu are un copil bolnav de cancer. Joi a fost sunată de ministrul sănătăţii

Magda Vasiliu a condamnat public birocraţia din România pentru că împiedică unul din părinţi să-şi ia concediu medical pentru a-şi îngriji băieţelul bolnav de cancer. Prezentatoarea tv a anunţat că a fost sunată de ministrul Sănătăţii Florian Bodog.

Magda Vasiliu nu a cerut favoruri pentru că este o persoană cunoscută. Nu îi place să fie considerată vedetă, doar pentru că apare la tv. Mai mult decât atât, deşi crunt lovită de soartă, Magda Vasiliu a găsit timpul şi resursele psihice necesare pentru a trage un semnal de alarmă, în privinţa faptului că, pentru autorităţile din România, dacă nu eşti cineva care apare la televizor, nu prea ai şanse să te bage cineva în seamă. Într-o postare pe facebook, prezentatoarea ştirilor Prima tv, povesteşte despre discuţia pe care a avut-o cu ministrul sănătăţii, Florian Bodog.

„Le mulţumesc tuturor celor care s-au gândit la mine, dar nu pot să mă abţin în a spune răspicat că nu am nevoie nici de compasiune, nici de milă şi nici de bani. Aşa cum am spus, am nevoie de o lege bună, simplă, făcută pentru cetăţean. Joi am avut o discuţie telefonică cu dl. ministru Florian Bodog, aşa cum de altfel a declarat şi dânsul în şedinţa de guvern. Omul Florian Bodog m-a ascultat, m-a întrebat ce probleme am şi-mi place să cred că a înţeles mesajul meu. Aştept cu nerăbdare răspunsurile ministrului Florian Bodog. Pentru că aşa cum i-am spus şi dânsului, eu sunt norocoasă în comparaţie cu alte mame. Aşa e în România... Apari la TV, ai relaţii, ştii oameni... Atunci se rezolvă. L-am întrebat pe dl. ministru ce şansă ar fi avut un copil ca Vlad dacă mama lui era o femeie care nu apărea la TV şi trăia, să zicem, în Giurgiu, fără bani, relaţii şi expunere publică... Răspunsul dlui ministru a fost extrem de sincer şi confirmă ceea ce ştim cu toţii... Nu prea sunt şanse.... Colegilor din presă care au dorit să trateze pe larg situaţia gravă în care mă aflu, le mulţumesc! Dar scopul meu nu e să apar la TV... Aşa că îi rog pe toţi să urmărească activitatea de la Sănătate în cele două săptămâni date de premier pentru micşorarea birocraţiei. Ce am scris ieri nu e despre mine. E despre alţii ca mine pe care nu-i vede şi nu-i cunoaşte nimeni... Ştiţi câţi sunt doar aici, în Roma? Nu ştiţi....nici eu n-am ştiut... Dar acum am aflat. Există suferinţe inimaginabile pe care nu le ştie nimeni. Iar sistemul trebuie să rezolve destine, nu să le frângă definitiv” a scris Magda Vasiliu pe Facebook.

Aşa cum spuneam şi la începutul materialului, remarcăm atitudinea demnă a Magdei Vasiliu, dar mai ales faptul că a găsit resursele necesare pentru a aduce în atenţia opinei publice, marea problemă a indolenţei autorităţilor, numită generic "birocraţie".