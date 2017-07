Noutăţi în meniul de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti – copane de pui extraterestru cu sânge albastru

Pentru a-i scuti pe fanii conducerii SJU şi pe şefii lor, vă spun de la început că pentru a publica acest material, am fost plătit, în ordine aleatorie de către următorii: Soros, 13 spitale private, potenţialii candidaţi la funcţia de manager al spitalului, Terminator 1, 2 şi 4 (3 a refuzat categoric), opoziţia, Putin, Trump, soţia lui Macron, Tokes, Ana Blandiana, Tudor Chirilă, umbra lui Mircea la Cozia, un nene pe care nu-l cunosc, dar cred că avea ceva personal cu cineva din judeţean şi alţii neidentificabili care au sucombat după ce au achitat. Aş fi vrut să scriu despre noul spital promis în Ploieşti, dar am o vârstă şi cred mai greu în Moş Crăciun şi fantome.

Scuzaţi începutul care poate părea neserios, dar am considerat că aşa pot fi scutiţi de comentarii şi justificări, cei care oricum nu se simt responsabili pentru, poate cea mai mare jignire adusă contribuabilului prahovean, care nu a găsit altă metodă de sinucidere, decât internându-se în Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Aş fi vrut să nu mai scriu despre această jignire adusă sistemului medical din România, numită SJU, dar observ că ţineţi neapărat. Nu este un material despre medicii şi asistentele de acolo, foarte mulţi dintre ei profesionişti adevăraţi şi dăruiţi, nevoiţi să suporte condiţiile inumane pe care le suportă pacienţii. Nu este nici despre şpăgile unora, sau calitatea profesională a cadrelor medicale, pe care oricum nu avem competenţa să o analizăm noi. Astăzi este despre următoarele două capitole:

Capitolul 1 – Mâncarea. Credeaţi că ne-am plictisit scriind despre SJU? Surpriză, nu! Tocmai ne-am minunat cum aţi făcut nişte contrăcţele de 1,5 milioane de lei, pentru achiziţia de tacâmuri şi caserole din plastic. Era evident că la aşa tacâmuri, se cerea un meniu pe măsură. Imaginile acestui material sunt primite de la o pacientă, la rândul ei plătită de forţe obscure. Nu ne mai miră nimic, dar recunoaştem că uneori imaginile ne stârnesc curiozitatea. Dacă pastele fierte vin la pachet cu cârcaiaci şi alte vietăţi, de ce mai puneţi şi copane de pui extraterestru, lângă garnitură. Pare o cheltuială nejustificată, în condiţiile în care pastele au deja cărniţă. Ok, am înteles, sunteţi generoşi şi oferiţi un meniu consistent, bietului bolnav. Am privit cu atenţie copanele şi „chestia” aia albastră de pe ele. Pentru că nu ne duce capul la mai mult, am dedus că ar fi două variante. Fie puiul este extraterestru, pentru că am văzut cum arăta Alien, după ce a fost stârcit de Arnold în Terminator, fie puiul este autohton, dar provine dintr-o viţă nobilă de galinacee şi de acolo are sânge albastru. Adică l-aţi gătit pe regele puilor, în persoană. Dincolo de speculaţiile noastre puerile, trăim cu senzaţia că în schema de personal a SJU este cineva plătit pentru a face experimente pe bieţii pacienţi. Ce vreţi să aflaţi, cât rezistă? După ultimele statistici, nu prea mult. Domnule manager şi doamnelor de la bucătărie, plătim noi meniul, doar pentru a sta alături de dumneavoastră la masă, cât timp îngurgitaţi ceea ce le-aţi gătit celor din grajdul în care lucraţi.

Capitolul 2 – Jegul. Nu aveţi bani, ştim... ştim. Şi ce nu mai aveţi? Noi suspectăm cu nu aveţi manager, competenţă, dăruire, respect şi dragoste faţă de oameni. Restul sunt poveşti. Realitatea este aceasta: