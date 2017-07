Dacă tot conduceţi golăneşte, măcar stilaţi-vă puţin

Au câştigat alegerile cu un procent zdrobitor, bazat pe un program de guvernare. Foarte bine, să şi-l asume! Aici ar trebui să se încheie orice discuţie şi să tragem linie după patru ani. Nici nu mai contează de către cine au fost votaţi, dacă i-am votat sau nu, pentru că acum trebuie să guverneze o ţară, nu un electorat. Doar că...

... doar că încerc să-mi proiectez viaţa pentru următorii anii şi nu reuşesc. Plecând de la premisa că îmi doresc să continui ceea ce fac, prima problemă este cea a stabilităţii. Nu discutăm despre predictibilitatea atât de necesară în cazul construcţiei sănătoase a business planului persoanelor juridice. Acestea sunt conduse de persoane fizice, puse acum în situaţia de a nu mai putea să ştie pe ce se bazează mâine. Ne concentrăm pe situaţia românului rămas în ţară, indiferent de ocupaţia acestuia.

Bombardamentul pseudo-informaţional a devenit pricipala preocupare a mediilor de răspândire a informaţiei. Este o capcană în care am picat iniţial involuntar, pentru că, nu-i aşa, cum să nu-i spui omului ce a anunţat guvernul că intenţionează să facă... Publici măsura, în forma ei brută şi citezi sursa decizională. Dacă ai şi ceva apucături editorialistice, o mai şi diseci şi o comentezi, păstrând însă esenţa a ceea ce urmează să se schimbe. Ceea ce se anunţă astăzi, mâine nu mai este valabil.

Concret, ultimul exemplu este cel al impozitului pe gospodărie. Anunţat cu "termen de livrare", aflăm că: "Impozitul pe gospodărie nu era neapărat făcut să aducă mai mulţi bani la buget. Era făcut să uşureze povara fiscală pe cetăţean. Era mai bine pentru el să-şi poată deduce anumite cheltuieli pentru care astăzi nu-i dă nimeni factură, nu-i dă nimeni chitanţă sau bon. E la mica înţelegere, iar el plăteşte oricum", a declarat Mihai Tudose. La anunţarea măsurii, m-am apucat să consult câţiva oameni cu cap din ANAF, întrebându-i ce presupune aplicarea unei asemenea schimbări radicale. Intuiam că fiscul va fi grevat de o muncă titanică şi mă interesa dacă este pregătit logistic şi în privinţa personalului necesar, pentru acoperirea unei asemnea munci titanice. Nu m-a surprins răspunsul, iar după primele două-trei fraze, suficient argumentate, am primit confirmarea a ceea ce intuisem. Dacă vreun deştept aflat la guvernare ar fi discutat aceste aspecte cu orice angajat al ANAF-ului, ar fi înţeles imediat că actualul sistem informatic este depăşit de activitatea curentă. Imaginaţi-vă ce înseamnă încărcătura pe noua măsură. O a doua problemă pe care mi-am pus-o a fost aceea a nebuniei care se va instala, punând milioane de oameni pe drumuri, oameni pe care îi vei obliga să îşi mai ia câteva zile libere de la lucru, "furând" economiei câteva zile de plus-valoare. Şi nu în ultimul rând, dacă tot ne-a explicat premierul Tudose că măsura vine în sprijinul cetăţeanului, care astfel va putea să-şi deducă unele cheltuieli din impozit, nu mai bine ar reduce ei fiscalitatea excesivă, stimulând astfel consumul? Nu vreau să fiu maliţios, suspectându-i că au încercat să se inspire din sistemul francez, doar pentru că dădea bine la electorat şi mai ales pentru că aşa ar mai fi periat puţin fluxul de bani care şiroieşte prin bugetul de stat.

Am dat doar ultimul exemplu, fără să mai insist asupra bâlbâielilor din zilele anterioare, legate de impozitul pe venit, pe mărirea salariilor bugetarilor şi revenirea asupra termenelor, etc... Sunt două posibilităţi: fie au ştiut de la început că nu există acoperire bugetară reală pentru gogoşile electorale, dar s-au gândit că o vor "coafa" din mers, fie sunt nişte habarnişti scăldaţi în propria submediocritate, mulţumiţi că au pus mâna pe puterea care le asigură accesul la conducte. Ce refuz să înţeleg şi să accept este faptul că ne tratează pe toţi ca pe cei pe care i-au păcălit şi nu am îndoieli că îi vor păstra aproape. Mâine, ce Dumnezeu urmează să mai aflăm? Şi ce-i mai trist, este că nu există alternativă la marea prosteală naţională.