Trei zile de Festival Medieval în imagini şi păreri (foto-video)

De vineri până duminică, la Ploieşti, s-a derulat prima ediţie a Festivalului Medieval. Nu ştim dacă va fi şi ultima, dar să spunem că a dat cu plus. Evident, vom spune şi ce nu ne-a plăcut.

Încă de la început, au existat comentarii legate de alegerea numelui. Chiar dacă avem o atestare de peste 400 de ani, trebuie să recunoaştem că nu avem tradiţii medievale, aşa cum au fost ele percepute de-a lungul timpului. Nu tu arhitectură, nu tu cultură specifică, în general mai nimic. Poate a fost mai puţin inspirată ideea de festival medieval, însă a fost un bun prilej pentru ca oamenii să mai iasă din case. Să privim jumătatea plină a paharului.

Pe parcursul desfăşurării întregului eveniment, observatorulph.ro v-a ţinut la curent cu tot ceea ce s-a întâmplat pe Bulevardul Independenţei, locul de desfăşurare a "ostilităţilor". Atmosfera a fost una de sărbătoare, miile de ploieşteni părând foarte relaxaţi şi dornici de distracţie. Au existat şi voci care au avut de obiectat faţă de oportunitatea organizării unor astfel de evenimente. Nu suntem de acord că străzile neasfaltate, gunoiul nerdicat la timp sau alte probleme ale oraşului s-ar rezolva dacă banii nu ar fi cheltuiţi "aiurea". Din contra, am spus în repetate rânduri că Ploieştiul este un oraş gri, un oraş cu oameni mult prea încrâncenaţi, care par că au uitat să se mai şi distreze, să-şi mai zâmbească pe stradă. Atât de mulţi oameni prezenţi la evenimente sunt o confirmare a utilităţii lor. Lucrările publice nu trebuie să fie condiţionate de momentele de relaxare, sau invers. Concluzionând acest aspect, continuăm să criticăm tot ce nu este în regulă în administraţia locală, dar susţinem orice formă de manifestare artistică, menită să ofere oamenilor un prilej de bucurie.

În privinţa organizării, poate ar fi cazul să se apeleze şi la profesionişti. Degeaba ai artişti de top, dacă nu eşti în stare să-i pui în valoare. Am scris despre sonorizarea execrabilă din prima seară de concerte. Nici următoarele două zile nu au excelat, dar măcar nu au mai existat căderi de sunet. Sunetiştii de la scenă au dat vina pe inginerii de sunet ai trupelor, ceea ce nu este deloc adevărat. Întâmplarea face să îi cunosc şi să fi lucrat cu aproape toate trupele de la festival. Oamenii chiar sunt profesionişti. Dar admiţând că a fost vina sunetiştilor trupelor, cam cât de naivi să fim pentru a crede că toţi au greşit, doar cei de la scenă nu? Ok, am înţeles, atât au putut, dar data viitoare poate se optează pentru o altă variantă. Scuza cu atribuirea prin licitaţie este o aberaţie. Cel puţin, în cazul de faţă, preţul cel mai mic reflectă calitatea îndoielnică. Este păcat să aduci trupe de calitate şi să le oferi asemenea condiţii pentru prestaţii live mai mult decât distorsionate şi decalibrate.

Poate la anul va fi mai bine, pentru că sigur se poate. Incidente nu au existat, forţele de ordine erau prezente la tot pasul şi păreau foartze bine organizate. Important este că cei care au participat s-au simţit bine. Şi pentru că avem cu ce să comparăm, şi pentru că în general ne-a plăcut, să spunem că 8 puncte din 10 posibile ar fi de acordat pentru acest Festival Medieval.