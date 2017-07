Opriți discriminările de la Hale și Piețe SA!

Așa cum spuneam și în altă ocazie la această rubrică, atunci când factorii responsabili își fac treaba cu superficialitate, rezultatele sunt de natură să îi afecteze pe cei pentru care se presupune că aceștia lucrează.

DEZMINȚIRE Bacă Constantin (PUȘARICĂ):” În data în care au fost realizate imaginile eu nu mă aflam în localitate și nu eram în Piață. Venind acasă în după amiaza aceleiași zile am aflat că informații neadevărate despre mine, Bacă Constantin (Pușarică) și legăturile pe care le-aș avea în Piața Centrală au devenit publice. Doresc să dezmint aceste lucruri, eu nu dețin nicio tarabă în piața centrală și în nicio piața din județ. În concluzie nu pot tocmi pe niciun paznic să-mi păzească marfa pe care nu o am și nu există. Pozele au fost realizate anul trecut, după cum se poate și vedea, florăria fiind afară. Nu mai am tarabă în piața din Ploiești de mai bine de un an, informațiile publicate despre mine, Pușarică, sunt neadevărate și false.

Pot înțelege că în Consiliul Local votul este politic. Dar asta nu îi scutește pe distinșii consilieri de efortul de a se apleca temeinic asupra hotărârilor pe care le votează, pentru a nu lăsa lacune sau formulări interpretabile.

Dacă prin HCL 85/2008 prin care se concesiona către Hale și Piețe SA, serviciul de administrare a piețelor, Oborului și a Halelor Centrale se statua clar că rămâne atribuția Consiliului Local stabilirea, aprobarea și/sau ajustarea prețurilor pe care aceasta le practică, cum a fost posibil să se voteze HCL 72/2013 prin care parcarea de la Hale trecea de la SGU in concesiunea Hale și Piețe făra să se stabilească și tarifele pentru exploatarea ei?

Astfel s-a ajuns la situația ca un Consiliu de Administrație,care legal are dreptul doar să propună către Consiliul Local, să își asume stabilirea de tarife pentru parcare. Evident că o face urmărind doar încasări cât mai mari discriminându-și chiriașii proprii. Deci mai întâi imi inchiriezi un spațiu, apoi nu numai că nu-mi facilitezi accesul la el, dar mă taxezi mai scump. Iată decizia nelegală a CA:

Dar nu este singura formă de discriminare pe care Hale și Piețe în goana după venituri o practică:

- Sunt discriminați producătorii agricoli pentru că nu li se asigură spații delimitate clar separate de comercianți, tocmai pentru a lăsa consumatorii să aleagă de unde cumpără fără a face confuzii.

- Sunt discriminați pozitiv comercianții de etnie romă, pentru că li se atribuie tonete in zona destinată producătorilor, amestecați printre aceștia, beneficiind de deschiderea pe care consumatorii o manifestă pentru producători. De altfel tot comercianților de aceiași etnie li s-au atribuit exclusiv țarcurile de pepeni din Piața Centrală.

- Sunt discriminați comercianții cinstiți pentru că au parte de o concurență neloială din partea acestor falși producători descriși anterior.

- Sunt discriminați comercianții ce au spații închiriate la etajul Halelor Centrale, pentru că după ce sunt taxați pentru staționarea în parcare pe perioada aprovizionării, sunt taxați și pentru folosirea lifturilor, de altfel singura modalitate de a ajunge cu marfa la etaj. Poate doar OPC-ul ar putea face lumină in deciziile aceluiași CA care stabilește un tarif pentru o cursă de lift. Apoi defineste cursa astfel: dacă agentul economic se află la subsol și dorește să ajungă la etaj, avem 1(una)cursă urcare etaj + 1(una)cursă coborârea liftului la subsol. Dacă agentul economic are ambalaje la etaj și cheamă liftul, va fi taxat odată pentru urcarea liftului de la subsol și a doaua oară pentru coborărea propriuzisă.

- Sunt discriminați toți comercianții și producătorii clienți ai Hale și Piete, care potrivit contractului de delegare de gestiune are obligația să asigure paza, dar potrivit contractelor dintre părți nu răspunde pentru nici un fel de lipsă de la chiriași, pretinzând că paza este asigurată pentru bunurile proprii, insă li se facturează chiriașilor costurile cu paza.

Sunt discriminați până și agenții de pază, care dincolo de fișa postului sunt nevoiți să presteze și alte activități dintre care enumerăm: paza pepenilor celebrului Pușarică.

- Ajutarea unor duduițe drăguțe să-și ducă buchetele de flori la mașină

Considerăm că am reușit să ne facem destui dujmani, ne oprim aici cu exemplificările , dar o concluzie trebuie să tragem. Dacă dorim un comerț modern și ocuparea la capacitate a acestui areal comercial, soluțiile se găsesc printr-un dialog real, prin echilibru și respect reciproc. Așa să ne ajute CA-ul.