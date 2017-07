Ploieştiul medieval, altfel decât în zona organizată pe Bulevard

Ploieştiul a îmbrăcat armura de sărbătoare medievală. Nu este un oraş cu tradiţie medievală, dar nu ne strica puţină distracţie... Să ne distrăm aşadar, în ton cu sărbătoarea.

Dacă ar fi să ne orientăm după datele istorice, Ploieştiul apărea spre sfârşitul perioadei medievale târzii şi începuturile epocii moderne. Nu prea am avut noi timp să ne luăm la harţă cu cavalerii evului mediu, aşa că tradiţii şi arhitectură cam spre zero. E drept că emblematică pentru Ploieşti este istoria industriei petroliere, dar nu mă văd participând la un festival al petrolului şi topăind bezmetic în jurul unei sape de foraj, târâtă ostentativ până pe Bulevardul Independenţei. Nu zic că nu am putea avea un decor adecvat, în caz că ne apucă demenţa să organizăm Festivalul Puţurilor de Extracţie, dar nu cred că m-aş încumeta să particip la escaladări de sonde, împachetări cu petrol şi concursuri de tras gaze de extracţie. De altfel, un festival al poluării avem zilnic în regia Lukoil şi Omv-Petrom.

Să ne concentrăm acum pe Festivalul Medieval, organizat pentru aducerea aminte a perioadei prin care nu am trecut vreodată, dar care ni se pare "mişto". Municipalitatea a dat dovadă de superficialitate impardonabilă, uitând să exploateze câteva puncte forte pe care Ploieştiul le are, în materie de tradiţii şi obiceiuri medievale. În primul rând este vorba de etalarea unei strategii de luptă, numită "Apărarea cu şanţuri":

Istoria a consemnat că nu puţini au fost invadatorii care, ameţiţi de beţia unei presupuse victorii, au neglijat capcanele ploieştenilor. Aceştia oamenii isteţi, conduşi de nişte cete de politicieni, la fel de abili şi iuţi la mânie, au pus câţiva migratori să fure grilajele de "fer" din pasajul de la Omnia, păcălindu-i că-i "haur" curat. Aceasta nu a fost însă singura strategie de luptă. S-a apelat şi la vechiul truc al otrăvirii fântânilor. E drept că nu erau fântâni cu apă potabilă, ci doar arteziene, dar de otrăvit au fost otrăvite prin metoda "la scăldat":

După ce am otrăvit fântânile, am pârjolit şi holdele. Joi după amiază, cu doar o zi înaintea invaziei medievalilor sufletului, chiar la marginea Ploieştiului am trecut prin foc şi sabie lanurile din apropierea cetăţii Carrefour.

Indiscutabil, mai sunt şi alte repere ale Ploieştiului medieval, pe care, deşi le aveam moca în dotare, organizatorii festivalului nu au avut suficientă minte şi inspiraţie să le exploateze corespunzător. Puteam să ne distrăm etalând vechile metode de tortură, comparativ cu mult mai rafinatele axfisieri cu compuşi petrolieri, sau cu pestilenţialele mormane de gunoaie. Recunosc că aici am fost cârcotaş, dar nu m-am putut abţine. Indiferent de numele festivalului şi de motivul pentru care o fi fost organizat, chiar mă bucur pentru că se mai întâmplă ceva în "minunăţia" asta de oraş. Programul "pe bune" îl găsiţi AICI. Acum vă las, pentru că trebuie să deschid larg porţile cetăţii la care toate balamalele scârţâie.