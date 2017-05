IPOCRIZIA CA EXERCIȚIU DEMOCRATIC. Studiu de caz: SC Hale și Piețe SA Ploiești

Mă balansez de curând pe pânza de păianjen a părerologilor- „și fiindcă ea nu se rupea”- îmi fac avânt și evident îmi dau cu părerea despre diverse. Nu e nevoie de expertiză pentru că nu sunt expert, sunt părerolog.

Rețeta succesului este să fi printre primii ce opinează pe o chestiune, să apuci să plantezi ideea, care obligatoriu nu trebuie să intre în conflict cu vreuna preconcepută deja în creierul adrisantului. Dacă rezonezi cu așteptarea lui, în viitor, nu se va mai obosi să se documenteze, să se informeze, să-și construiască argumentat o părere. Va căsca gura la părerolog. De unde m-am inspirat? De la politicienii noștri. Cei mai mulți n-au nici o treabă cu politica, ei sunt acolo pentru tot felul de combinații și interese, dar se comportă ca și cum s-ar fi născut și trăiesc pentru a sluji cetățenilor. Și sunt destui nătăfleți care îi cred ciclic pe cuvânt, cum că odată veniți la putere, vor crea o lume a perelor mălăiețe. Câștigă alegerile cu singurul scop de a-și numi oamenii în tot felul de dregătorii, dar mimează evaluarea pe bază de proceduri stufoase și sofisticate, doar pentru a creea aparența unei competiții corecte.

Studiu de caz: SC Hale și Piețe SA, căzută la sorți pe principiul una mie una ție, partidului ALDE. Care partid își impune oamenii în funcții de director general sau mai nou membrii în Consiliul de Administrație. Dar nu o face deschis, asumat. Nu...declanșează proceduri de selecție și evaluare, se constituie ditamai comisia denumită întocmai și formată din cinci consilieri locali. Această comisie nu e de capul ei. Este asistată de un expert independent, plătit evident și selectat la rându-i pe bază de proceduri. Când nu aveți ce face și vreți să vedeți ipocrizia în stare pură, devenită lege, citiți aici:

http://www.halesipieteploiesti.ro/images/docs/PLAN_SELECTIE._HALE_SI_PIETE.ANEXE.pdf

Și minune, în urma atâtor evaluări, (a se citi găinarii tipic românești) punctajul maxim și prin urmare numirea în respectivul Consiliu de Administrație vor fi obținute de oameni care întâmplător sunt susținuți de respectivul partid. Nu înainte de a lua o feliuță de lămâie, luați o mostră:

„Planul de selecție a fost astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparența și tratament egal”

Ne aflăm așadar în plină procedura de selecție și evaluare, societetea funcționând cu un Consiliu de Administrație numit provizoriu pe o perioadă determinată. Patru sau șase luni. Aș putea să mă documentez să aflu, dar eu nu sunt documentarist, sunt parerolog. Important este că, în urma evaluării, vor ieși ăștia ce azi sunt provizorii. Ce mă face să cred?

Mă aflam într-o ședință de CA, la invitația președintelui provizoriu de consiliu –nu-i mai dau numele cu speranța că nu va fi vreodată reținut- în calitate de reprezentant al majorității clienților Hale și Piețe (calitate la care am renunțat între timp pentru parereologie) și dorind să impresioneze și să mă convingă de faptul că chiar vor construi acea lume a perelor mălăiețe, zice ceva de genul: noi suntem aici să facem treabă, am dat examen, am luat. Evident mințea. Suntem cum spuneam în plin proces de evaluare, dar el știe că a luat examenul. Și ce idee măreață credeți că are pentru a redresa situația financiară a societății? Când sunteți plictisiți de altceva și sunteți siguri că nu va stricați ochii, citiți aici:

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2017/07_(24_aprilie_2017)/102_24.04.2017_buget_hale_piete.pdf

Dar mai bine luați de la parerolog: se estimează creșterea veniturilor prin?...prin?...ați ghicit prim majorarea cu 15% a tarifelor pentru serviciile oferite de societate. Măi băieți cu evaluări și concursuri câștigate, alte idei chiar nu aveți? După ce ați dus tariful pentru ora de parcare până la 10 lei și culmea pentru cei ce vin să aprovizioneze punctele de lucru pentru care vă plătesc chirie. După ce prin formule marca Hale și Piețe ați introdus în cheltuielile de întreținere – care cheltuieli firesc ar trebui să conțină costuri cu materiale de curățenie, cu iluminatul spațiilor comune- ați introdus și costurile cu salariile angajaților. Mai clar spus, vă plătim chirie, vă plătim angajații și ca soluție de redresare majorați chiriile? Păi cum să nu ieșiți pe primele locuri în procesul de evaluare și selecție?

Domnilor de la Curtea de Conturi, aveți reflexul format să priviți atent la cheltuirea banilor. Vă rugăm frumos, măcar cu coada ochiului urmăriți și încasările, ce reprezintă ele și cât de legale sunt. Mulțumim frumos.

Și ca să înțelegeți calitățile de negociator și deschiderea către societatea civilă ale acestui președinte de CA (provizoriu dar sigur pe mandat de patru ani prin concurs câștigat) dau din casă. Pentru a colabora bine, îmi cerea în plină ședință, să nu mai apar în presă fără consultarea cu domnia sa. Priveam mirat, cum virusul comunismului suferise mutația perfectă pentru supraviețuire.

Am să închei cu părerea mea avizată. Tot acest exercițiu de evaluări și selecții cu respectarea aparentă a procedurilor și etapelor are un singur scop:

Începerea mandatului de director sau membru în CA pentru patru ani prin concurs câștigat, să fie cât mai târziu, astfel ca la viitoarele alegeri, când alții vor veni la putere și vor dori să-și planteze oamenii, cel puțin un an să nu-i poată clinti nimeni din loc. Nu mai căutați altă părere. A mea e cea mai bună.