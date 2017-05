BăiCoi, asta e România!

Am avut dintotdeauna convingerea că trăiesc într-o tara minunată, dar bolnavă. Practic m-am născut cu ea.

Am trăit de nenumărate ori senzația asta, am scris-o și am spus-o de câte ori am avut ocazia și m-am lamentat patetic la tot pasul pe tema asta, până am obosit cronic.

Dar niciodată nu am putut să găsesc o proiecție grafică potrivită pentru senzația supărătoare de pierzanie și inutilitate.

Până ieri!

Revelația cu aromă de epifanie, a coborât brusc peste mine, sub forma unui afiș, în format JPEG:

"Zilele orașului Băicoi ".

Mihai Viteazul, Adrian Minune și Iris, conviețuind placid, într-o simbioză canceroasă și perfectă pe reclama la o serbare câmpenească dubioasă.

Eroi, legende și cocalari.

Păi nu asta e România, boss?

Eleganță și semințe, puritate și puroi, frumusețe și coșmar?

Ba da!

Dacă tot am stabilit că nu mai avem nici o șansă ca nație, măcar să terminăm cu stil,zic .

Vreau să văd live la Băicoi un featuring Iris - Minune cu un cover după The Doors.

Cred că "The End" s-ar potrivi de Minune.

Pardon, minune.

P.S

Așa mare e foamea, băi Minculescule?