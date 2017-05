LA DECESUL APCOM - DECLARAȚIE DE ÎNFRÂNGERE

Am condus încă de la înființare, anul 2005, în calitate de președinte, împreună cu Florin Constantin Colt, vicepreședinte, asociația comercianților APCOM. Am hotărât împreună să renunțăm, din cauza mai multor motive, unele dintre ele putând fi împărtășite public:

- Ne place democratia, nu pentru ca a venit peste noi cu tavalugul revolutiei, ci pentru ca este mai frumoasa decat orice sistem totalitar, dar suntem vinovati ca nu am reusit, o singura data macar, sa convingem autoritatile efemere cu care am interactionat de acest lucru.

- Respectam dreptul celor alesi de a lua decizii, dar credem ca acestea ar trebui luate dupa consultari cu cei carora li se adreseaza, sau cu reprezentantii lor. Suntem vinovati ca nu am reusit sa dezvoltam in decidentii cu care am avut ocazia pasiunea pentru dialog, pentru schimbul real de opinii sau solutii alternative. In cel mai frumos caz, au disimulat mai bine sila pentru astfel de exercitii democratice. Ce frumos ar fi fost ca ei sa le initieze! Visam. Mai usor ar fi pentru un dalmatian sa-si albeasca petele.

- Asistam neputinciosi cum an de an se degradeaza Halele Centrale si Piata Centrala, fara ca cei responsabili sa actioneze si altfel, in afara de vorbe si intentii. Asistam neputinciosi cum calitatea actului de comert din acest areal scade de la an la an, in primul rand prin pastrarea si protejarea unui segment –producatori, comercianti deopotriva- fara respect fata de lege si/sau consumator. Suntem vinovati, ca nu am acceptat sa potolim setea de castig si setea de influenta a celor ce au administrat zona, astfel ca au fost nevoiti sa protejeze si sa promoveze acel segment. Si asta in detrimentul consumatorilor, care se vad de atatea ori inselati atat la cantitate cat si la calitate, dar si in detrimentul acelor producatori sau comercianti care mai cred in dezvoltare prin multumirea clientului. Suntem vinovati ca nu am gasit antidotul pentru setea de castig si de influenta.

- Am hotarat asadar sa depunem armele. Atat am putut, atat ne-am priceput. Nu mai reprezentam pe nimeni. Speram doar, ca ceea ce am semanat noi va rodi totusi, iar participantii la activitatea comerciala din zona vor reusi sa se reorganizeze si sa faca mai mult.

Personal insa, prin onoarea care mi se face de a ma putea exprima in acest spatiu, voi saluta normalitatea si bunul mers, dar voi arata si derapajele sau nepriceperea celor care ar trebui sa ne faca viata mai buna in aceasta urbe. Chiar asa: nu se intreaba nimeni, cum se face ca singura solutie manageriala de redresare economica este cresterea tarifelor la diverse servicii oferite de Hale si Piete SA? Cu consecinte evident. Sigur, angajarile persoanelor cu sustinere de partid trebuie sa continuie dar...domnilor Primar si Viceprimari? Mai sunteti pe receptie?....peste trei ani? Corect!

Romeo Nan

Nota redacției: Începând de astăzi, Romeo Nan este colaboratorul publicației observatorulph.ro care îi va găzdui editoriale săptămânale.