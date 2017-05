În atenția Lukoil - Scrisoare întredeschisă

Dragă Lukoil, stimată conducere, ce să mai... iubiți frați ruşi!

Facem un apel la înțelegerea domniilor voastre, întrucât urmează să facem o prostie. Aşa suntem noi, nu ne putem abține.

Ne cerem scuze pentru că, din când în când, am avut impertinența să mai scriem câte un material despre poluare. Uite, ca să vedeți că nu am fost chiar nişte băieți răi, nici nu am scris că la repornirea de după revizie ați avut două avarii, iar cea de-a doua a fost urmată de un incendiu muşamalizat. Am zis că "lasă, o dată sare omul în aer..." Orişicât, noi credem că cei care ne-au spus, erau nişte invidioşi care s-au speriat degeaba. Deci vezi, dragă Lukoil, noi de fapt suntem chiar nişte inhalatori (de noxe) drăguți.

Îți spuneam că vine ziua de 1 mai. Aia în care se sărbătoreşte Ziua Internațională a Muncii. Noi, ca români, nu ştiu sigur ce legătură avem cu sărbătoarea asta, în sensul că suntem meschini şi doar profităm de încă o zi liberă. Oricum, tot de la voi avem sărbătoarea asta. Doamneee... ce vremuri!!! Stalin şi poporul rus, libertate ne-au adus. Bătrânii noştri securişti, deghizați acum în oameni de afaceri oneşti, încă mai suspină pe ascuns, cuprinşi de nostalgie.

Ca să nu o mai lungesc aiurea. Noi, de 1 mai, avem un obicei prost: facem mici. Facem mai multe porcării, dar micii sunt de bază. Ştiu că pe ici-colo se va ridica fum de la grătare. Dacă mai iau în calcul şi ce nenorociri de e-uri bagă ăştia în panaramele astea de mici, îți dai şi tu seama ce noxele naibii se vor degaja în atmosferă. Adică poluare, frate Lukoilule!

De aceea, ştiindu-te mai tolerant din fire, ca orice rus educat, dacă tot nu ai de gând să ne dai tezaurul înapoi, te rog din suflet să nu ne reclami la Garda de Mediu. Abia am strâns bani de mici, iar dacă ne ard ăştia vreo amendă d'aia mare, rămânem fără bani de muştar. Tu mereu i-ai luat la mişto pe ăştia de la mediu, dar noi nu avem atâția bani şi nici uniți nu prea suntem. Adică tu scapi mereu, că eşti mare şi puternic, dar cu noi vor fi de neînduplecat. Legea-i lege... na...

Acestea fiind spuse, îmi exprim dorința ca ție să nu-ți sară muştarul, iar nouă să nu ne stea micu'-n gâți. Împreună am putea cânta şi un câtecel vesel. Îl ştii p'ăla cu "sculați, voi oropsiți ai sorții"?...

PS: Acum şi eu nesimţit, dar îndrăznesc să te mai rog ceva: vorbeşte tu şi cu băieţii de la Rompetrol şi OMV Petrom, să nu ne toarne nici ei. Hai că ştiu că voi ruşii vă întelegeţi, chiar şi deghizaţi în austrieci sau cazaci. Ne vedem la o vodcă! Te pup, pa!