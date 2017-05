Eu te-am făcut, eu te omor?

Tragedia în care doi copii nevinovaţi au murit, surprinşi de avalanşă, este în topul ştirilor şi al discuţiilor de pe site-urile de socializare. Este imposibil să nu te marcheze o asemenea nenorocire.

Un tată este acum acuzat de omor din culpă... Şi de aici, ca de obicei, ne împărţim în două tabere. Întâmplare nefericită, sau inconştienţă criminală? Tată iresponsabil, tratament inuman, copilărie furată, şi câte alte judecăţi suntem "capabili" să emitem. Respectivul adult este oricum condamnat pe viaţă să aibă pe conştiinţă două suflete atât de fragede. Şi dacă va face închisoare, şi dacă nu, omul ăsta nu va mai avea viaţă. Nu îi plâng însă de milă. Fiecare trebuie să ne ducem crucea. De cele mai multe ori, astfel de tragedii, ne impresionează la cald, apoi se aşterne uitarea. Este oarecum în firescul lucrurilor, atât timp cât măcar am învăţat ceva.

Părinţii nu au adus pe lume copii ca să îi omoare. Nu vorbim aici despre cazurile cu grave probleme psihice, vorbim despre oameni normali. Alpinistul matur, era un părinte care cu certitudine îşi iubea copilul. Vroia ceva bun pentru el, însă undeva a greşit. A greşit acolo unde mulţi dintre noi greşim, încercând să ne transformăm copiii în ceea ce dorim noi să fie, în ceea ce poate noi nu am reuşit să fim. Puţini înteleg că aceşti copii, deşi sunt ai noştri, nu suntem noi sau ceea ce noi nu am putut fi. Sunt oameni care trebuie ocrotiţi, îndrumaţi, ajutaţi să devină ceea ce simt si vor ei să devină, ceea ce pot cu adevărat să fie. Câţi dintre noi, nu am încercat să ne facem copiii medici, profesori, etc? De ce? Pentru că: aşa trebuie, aşa e bine, aşa se poartă, că zice lumea, noi nu am putut, şi alte sute de motive stupide. Insuflându-i copilului ceea ce noi ne dorim, vizăm doar propria fericire. La maturitate, "copilul" nostru riscă să ajungă o mândreţe de medic... nefericit. Îşi va duce crucea, pentru că deja va considera că e poate prea târziu să-şi urmeze propriul vis şi nu pe cel al părinţilor. Sau poate se va reorienta, cu preţul unor ani deja irosiţi.

Ghinionul nefericitului părinte alpinist este că pasiunea lui este mult mai periculoasă decât a multora dintre noi, dar de greşit mulţi greşesc exact ca el. Doar consecinţele diferă, sau se vor vedea mai târziu, poate mult prea târziu.

Cum ar fi dacă astăzi am merge acasă şi am întreba copilul ce vrea să devină, iar el ne-ar răspunde... croitor, spre exemplu. E posibil ca mâine, în funcţie de etapa de creştere, să descopere altceva. Cred că cel mai corect ar fi să-i răspundem: "Foarte bine, dacă asta te face fericit! Dar să încerci să ajungi cel mai bun în meseria ta. Atât cât pot, ca parinte, te voi ajuta să îţi urmezi visul. Drum bun, copile!"