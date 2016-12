Avarie majoră pe o magistrală ESZ. Locuitorii din Plopeni primesc apă după program

O avarie majoră a societății de Exploatare Sistem Zonal Prahova, apărută pe magistrala Văleni-Ploiești de pe raza orașului Băicoi, a lăsat un oraș întreg fără apă curentă la robinet.

Este vorba de orașul Plopeni, acolo unde, de marți, locuitorii primesc apă după program din cauza unei conducte sparte. ”Situația ține încă de marți. ESZ are o avarie pe magistrala care trece prin zona Canton și de aceea furnizăm apă în regim restrictiv. De aseară, de la ora 10.00 am oprit furnizarea. Am stabilit un program de 3 ore dimineața și alte două-trei ore seara. Îmi cer scuze cetățenilor pentru situația creată, dar nu depinde de noi. Modificarea programului se va anunța ulterior. Am stabilit împreună cu Prefectura și restul autorităților răspunzătoare de situație pașii. În cel mai optimist scenariu, sâmbătă dăm drumul în mod curent la apă. De asemenea, am discutat și cu reprezentanții ISU Prahova despre posibilitatea ca, în caz de nevoie, să apelăm la cisternele cu apă furnizate de pompieri”, ne-a declarat Dragoș Niță, primarul orașului Plopeni.