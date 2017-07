Anchetă după ce un consilier s-a plâns că a ajuns la Județean cu coaste rupte și i s-a spus că e sănătos tun

Consilierul județean Nicușor Răducanu a povestit în timpul ședinței CJ Prahova că a ajuns la Spitalul Județean Ploiești din cauza unor dureri în zona coastelor, însă după radiografie, i s-a spus că nu are nimic. Pentru că durerile erau insuportabile, consilierul a executat o nouă radiografie, la o clinică privată, unde a aflat că are patru coaste rupte și una fisurată.

Consilierul județean a precizat din start că în momentul când a ajuns la Spitalul Județean Ploiești a fost uimit de modul cum este tratat. Acesta nu a divulgat personalului medical că este consilier județean și că, la fel ca orice persoană care plătește asigurări la bugetul de sănătate, a dorit să beneficieze de servicii medicale.

După ce i s-a făcut o radiografie, în ciuda durerilor insuportabile, i s-a spus că nu are nimic și că, dacă dorește să rămână peste noapte internat, trebuie să împartă patul din salon cu o persoană în vârstă.

„Eu nu dau vina pe medici. Mă gândesc că, poate, aparatura de la Spitalul Județean nu este performantă. La clinica la care am solicitat o a doua opinie am aflat că am patru coaste rupte și una fisurată”, a povestit ulterior, după terminarea ședinței, consilierul județean.

Directorul medical al Spitalului Județean Ploiești, Florin Pușcariu, prezent la discuția din Consiliul Județean Prahova, a spus că va fi verificată fișa de la Unitatea de Primiri Urgențe și că se va face o anchetă pe tema modului în care a fost tratat consilierul județean în calitatea de cetățean.

Consilierul județean a solicitat în timpul ședinței să se constituie o comisie specială la Spitalul Județean Ploiești care să analizeze toate problemele pe care le are unitatea medicală. O altă propunere a fost ca numărul membrilor Comisiei de Sănătate să se mărească la șapte, printre cei cooptați în comisie să fie și Nicușor Răducanu, cel care a semnalat „tratamentul” primit la Județean.

Consilierul județean a spus că va depune la Spitalul Județean cele două radiografii efectuate, una la unitatea medicală de la Nord, iar cea de a doua la clinica privată.