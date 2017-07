Programul de astăzi al Festivalului Medieval. Concerte Bere Gratis și Vama

Sâmbătă, în a doua zi a Festivalului Medieval, va avea loc o nouă serie de manifestări pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Seara sunt programate concerte ale trupelor Bere Gratis și Vama.

Administrația locală promite încă o zi de distracții pe Bulevardul Independenței din Ploiești. În intervalul orar 11.30 – 12.00 are loc reconstrucția istorică Terra Ultrasilvana - Tir cu arcul, demonstrație și interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii medievali Liechtenauer, Dobringer, Mayer. Între 12.10 – 13.00 vor avea loc dansuri medievale - Paladini de Terra Medies și între 15.00 -16.00 - Program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - Tir cu arcul, demonstrație și interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii medievali Liechtenauer, Dobringer,Mayer. În intervalul 16.00 – 17.00, tot pe Bulevardul Independenței, are loc prezentare de arme - Paladini de Terra Medies, iar de la 17.00 –până la 18.00 sunt programate activități medievale la tabere. În fine, între orele 18.00 și 19.00 va fi un program Grupul de reconstrucție istorică Terra Ultrasilvana - Tir cu arcul, demonstrație și interactiv cu public, demonstrații de tehnici de duel după maeștrii medievali Liechtenauer, Dobringer,Mayer, iar între 19.00 și 20.00 are loc un program interactiv cu publicul - Paladini de Terra Medies.

Seria evenimentelor va continua între 20.00 și 21.00 cu un nou concert de muzică medievală şi tradițională cu grupul TRUVERII, iar de la ora 21.00, pe scena instalată aproape de sensul giratoriu de la Gara de Sud vor urca trupele Bere Gratis și Vama.

Festivalul Medieval va continua și mâine, când, tot de la ora 20.00, s-au anunțat noi concerte, de data aceasta cu trupele Vunk și Zdob şi Zdub