Culturile oamenilor din Vărbilău distruse de mistreți și căprioare

Localnicii din satul Coțofenești, comuna Vărbilău, sunt disperați. De mai bine de o lună, aproape în fiecare noapte, au parte de musafiri nepoftiți. Mistreții și căprioarele le-au făcut adevărate pagube, spun sătenii, care nu știu cum să scape de animalele sălbatice.

„Au fost făcute focuri, oamenii au făcut zgomot, dar tot degeaba.... Am stat de veghe și tot degeaba. Cum se lasă întunericul, porcii mistreți și căprioarele fac ravagii și, de la an la an parcă sunt și mai mulți. Câțiva localnici, de frica animalelor n-au mai cultivat nici porumb, dar nici cartofi, pe terenul din spatele casei. Oricum se alegeau cu praful de pe tobă, pentru că animalele sălbatice au distrus totul în calea lor... Au distrus și culturile, dar și gardurile oamenilor”, ne-a povestit cum stă treaba nea Ion, în vârstă de 68 de ani, din Vărbilău, care a venit special la Ploiești și discute cu oficialitățile.

Primarul comunei Vărbilău, Ion Ioniță, recunoaște că problema este una destul de fierbinte. În urmă cu 10 zile, administrația locală a solicitat sprijinul vânătorilor.

„Am transmis o adresă la AJVPS Prahova și am prezentat situația sesizată de localnici”, a precizat edilul.

Mistreții, căprioarele, dar și vulpile și-au făcut apariția chiar și în orașul Slănic, localitate învecinată cu Vărbilău.

„Vina cea mai mare, din punctul meu de vedere, este că oamenii și-au construit gospodăriile foarte aproape de de habitatul animalelor sălbatice”, a susținut edilul orașului Slănic, Remus Moraru, care consideră că în alte țări alții ar face orice să aibă animale sălbatice ca în România.