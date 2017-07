Sute de dosare pe rolul instanțelor din Prahova pentru recuperarea costurilor de spitalizare la Județean

Sute de prahoveni, dar nu numai, sunt buni de plată față de Spitalul Județean Ploiești, în special în urma unor accidente pe care le-au provocat, dar și în cazul unor infracțiuni de lovire și alte violente, de ucidere din culpă, tâlhării sau violențe în familie. În fiecare astfel de caz, juriștii celui mai mare spital din Prahova trebuie să recupereze banii aferenți costurilor de spitalizare în instanță. Tot în instanță își poate recupera cheltuielile și Serviciul Județean de Ambulanță Ploiești.

Cei care au provocat accidente rutiere, au suferit accidente la locul de muncă din vina lor, ca urmare a nerespectării normelor de protecția muncii, sau care au produs vătămări corporale altor persoane sunt buni de plată. Casa de Asigurări de Sănătate nu decontează tratamentele medicale pentru persoanele care s-au accidentat singure în accidente rutiere, accidente de muncă, boli profesionale sau dacă nu au asigurare de sănătate. Costurile de spitalizare sunt recuperate și de la persoanele care sunt acuzate de loviri și alte violențe, ucidere din culpă, tâlhării sau violențe în familie. Cei acuzați de astfel de infracțiuni trebuie să suporte cheltuielile ocazionate de spitalizarea victimele lor.

Citește și: Primăria Ploiești este bună de plată pentru diurna de la alegerile locale din 2016



Pentru că CAS nu decontează costurile spitalizării în astfel de situații, iar persoanele vinovate în cele mai multe cazuri refuză să plătească, singura posibilitate de recuperare a banilor este în instanță. Tot instanța este cea care poate decide dacă a fost vorba despre autoaccidentare intenționată sau dacă accidentul s-a produs fără culpa cuiva.

Așa se face că, pe rolul instanțelor din Prahova, sunt sute de procese care au ca obiect pretenții invocate de Spitalul Județean Ploiești sau a altor unități medicale cu paturi din județ.

„CAS nu decontează costurile pentru spitalizarea acestor persoane și, prin urmare, spitalul trebuie să recupereze banii de la persoanele vinovate de producerea acestor accidente”, a confirmat dr. Florin Pușcariu, directorul medical al Spitalului Județean Ploiești.

Numai pe rolul Judecătoriei Ploiești, conform site-ului instituției, sunt peste 200 de procese care au fost introduse în primele luni ale anului 2017.

De regulă, în cazul unor victime ale violențelor și în cazul accidentelor, parte în dosar figurează și Serviciul Județean de Ambulanță Ploiești, care la rândul său trebuie să recupereze cheltuielile ocazionate de asigurarea asistenței medicale pentru victimă, dar și pentru transportul acesteia la spital.

În cele mai multe cazuri însă recuperarea banilor durează de la trei luni la peste un an, având în vedere că decizia primei instanțe poate fi atacată cu apel și cu recurs, la Tribunalul Prahova și la Curtea de Apel Ploiești. În plus, sunt cazuri în care persoana vinovată nu plătește nici după pronunțarea sentinței definitive, iar executorul judecătoresc nu poate recupera banii, pentru că inculpatul nu are surse de venit și nu deține nici bunuri.

Cătălin a fost chemat în judecată în luna martie 2017. Patru luni mai târziu, Cătălin a fost condamnat la pedeapsa de un an și patru luni de închisoare, pentru infracțiunea de vătămarea corporală gravă, după ce a avut o altercație cu un alt bărbat care a necesitat îngrijiri medicale. Instanța a stabilit că inculpatul trebuie să plătească, pe lângă cheltuielile judiciare, 1.096,31 lei către Spitalul Județean Ploiești, reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru partea vătămată, dar și 195,2 lei către Serviciul de Ambulanță Prahova, pentru cheltuielile ocazionate de asigurarea asistenței medicale de urgență și transportul victimei la spital. Decizia nu este definitivă și a fost atacată cu apel la Tribunalul Prahova. Acesta este doar unul dintre exemplele soluționate în favoarea Spitalului Județean Ploiești și Serviciului de Ambulanță Ploiești.

O astfel de decizie este și în cazul lui Florin P., care a fost declarat bun de plată în cazul zilelor de spitalizare.

„Admite acțiunea formulată de reclamantul Spitalul de Urgență Ploiești în contradictoriu cu pârâtul (......) Florin. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 4.470, 07 lei reprezentând contravaloare cheltuieli de spitalizare. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Ploiești. Pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi 27.06.2017”, este o altă sentință, care poate fi atacată cu apel de către partea acuzată.