Groapă ilegală de gunoi la Strejnic. Locuitorii sunt terorizați de miros și mizerie

Controversatele gropi de balastieră din Strejnic, care au făcut în trecut obiectul unor ample anchete și au creat un adevărat dezastru ecologic la doar câțiva kilometri de Ploiești, s-au transformat recent în adevărate gropi ilegale de gunoi. Oamenii care locuiesc în zonă trăiesc un adevărat coșmar, mai ales odată cu venirea verii și creșterea temperaturilor.

”Undeva la marginea satului Strejnic, la ieșire spre Negoiești, s-a format o groapă de gunoi. Ne-au zăpăcit cei care cară mereu acolo. E montată și o cameră de filmat pe un stâlp, dar degeaba. Toți cei din zonă facem reclamații, vine poliția, nu știu ce le zice că se întorc iar cu gunoi acolo. Frecvent, vine cineva cu o cisternă trasă de un tractor. Nu știu ce descarcă acolo, dar miroase îngrozitor. Eu locuiesc destul de aproape și vă dați seama ce e la noi când bate vântul sau e cald”, susține Mihai, cititorul care ne-a semnalat problema.

Primăria din localitate se luptă și ea cu oamenii care depozitează gunoi ilegal aici iar problema nu pare să fie doar la una din gropile de balastieră. ”Am mai avut o intervenție recent și pe la Garda de Mediu. Acum o lună de zile am fost în zonă, am făcut curățenie, am dat amenzi. Sunt mai multe zone în care oamenii depozitează ilegal. Este o fost balastieră. Se depozitează gunoi clandestin. Noi facem controale des, avem indicatoare cu depozitarea gunoiului interzisă, însă mai mult de atât nu avem ce face. Gropile respective au fost săpate ilegal ca balastiere acum mulți ani, cei care le-au făcut sunt fie închiși fie de negăsit, sunt probleme cu proprietarii de terenuri și multe altele”, ne-a declarat Nicoale Drăgan, primarul comunei Târgșorul Vechi.